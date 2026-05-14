România caută soluții pentru criza șoferilor de TIR

De pe piața muncii din România lipsesc circa 70.000 de șoferi profesioniști de camion, susțin firmele de recrutare de muncitori străini.

Potrivit unei analize publicate de Adevărul, agențiile specializate în recrutarea personalului din afara Uniunii Europene estimează că aproximativ 600 de șoferi filipinezi vor ajunge în România pentru a lucra în transportul internațional.

Costurile suportate de angajatori pentru fiecare candidat sunt semnificative.

Conform informațiilor citate de publicație, costul total pentru un angajator variază în funcție de volum și complexitatea dosarului. Cifrele vehiculate în piață se situează între 1.500 și 3.500 de euro per candidat pentru recrutare, la care se adaugă taxele obligatorii, transportul și integrarea inițială.

Guvernul României a aprobat la începutul anului un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața muncii în anul 2026, în încercarea de a acoperi deficitul sever de personal din mai multe sectoare economice.

Recrutare riguroasă în Filipine

Reprezentanții companiei Work from Asia susțin că procesul de selecție este unul extrem de riguros. Într-un anunț publicat după încheierea unei noi sesiuni de recrutare în Filipine, compania a transmis:

„O nouă sesiune de recrutare s-a încheiat. Sute de șoferi de TIR intervievați, sute de dosare analizate în detaliu, probe practice la volan și ore întregi de verificări, pentru că asta înseamnă să faci recrutare serioasă”.

Compania precizează că selecția șoferilor nu se rezumă doar la verificarea documentelor, ci include teste practice și evaluări detaliate ale experienței profesionale.

„Diferența dintre un șofer disponibil și un șofer potrivit pentru clientul nostru din România se vede exact în momentele astea, când stai față în față cu candidatul, îl testezi în trafic real și îi verifici fiecare document, fiecare referință, fiecare kilometru din experiența lui”, mai spune compania.

De asemenea, reprezentanții agenției afirmă că procesul de recrutare urmărește compatibilitatea dintre cerințele transportatorilor români și profilul candidaților selectați.

„Compatibilitatea dintre ce caută clientul și ce oferă candidatul nu este niciodată lăsată la voia întâmplării. Înțelegem nevoile fiecărei companii de transport și selectăm exclusiv șoferii care le îndeplinesc: ca experiență, ca documente și ca profil uman”, se precizează în anunț.

Șoferii filipinezi, considerați o soluție stabilă pentru transportatori

Directorul general al Work from Asia, Yosef Gavriel Peisakh, a declarat pentru Adevărul că șoferii filipinezi sunt apreciați pentru experiența internațională și stabilitatea pe termen lung.

„Filipinezii vin cu ceva ce este greu de găsit în piața actuală: experiență internațională reală, disciplină și disponibilitate pentru muncă pe termen lung. Pentru o companie de transport care are nevoie de stabilitate operațională, nu doar de completarea rapidă a unui post, profilul candidatului filipinez este extrem de valoros”, a subliniat Yosef Gavriel Peisakh.

Potrivit sursei citate, durata completă a procesului de recrutare și integrare este de aproximativ 6-7 luni, de la identificarea candidatului până la sosirea acestuia în România. În paralel, piața transporturilor continuă să fie afectată de migrarea șoferilor români către statele vest-europene, unde salariile și condițiile de muncă sunt mai atractive.

Estimările din industrie arată că trendul recrutării de muncitori filipinezi este în continuă creștere.

Dacă în 2024 erau menționați aproximativ 3.000 de șoferi filipinezi recrutați pentru România, în 2026 companiile din transport estimează o nouă creștere a numărului de angajări.

La finalul anului 2024, în România erau înregistrați peste 140.000 de angajați proveniți din afara Uniunii Europene care lucrau legal, dintre care cei mai mulți erau nepalezi.