Pe Gheorghe Gheorghiu și Mihai Constantinescu îi leagă 40 de ani de prietenie și sute de spectacole. Împreună cu iubitele lor de atunci (1985-1995, cu aproximație), Anca Țurcașiu și Anastasia Lazariuc, au format trupa GAMA, supranumită ABBA României!

”Mă doare sufletul de starea lui Mihai! Am împărțit amintiri și cea mai frumoasă parte a vieții împreună. Chiar și numele copilul meu, Ștefania, a fost dat de Mihai și Mihaela Constantinescu, pe când formau un cuplu, sunt nașii fetiței mele”, ni s-a destăinuit Gheorghe Gheorghiu, care se află de partea cealaltă a globului, în Statele Unite.

”A dus întotdeauna o viață cumpătată, a făcut sport… Nu vreau să aud vești triste despre Mihai, cred într-o minune, cred că zilele lui nu s-au scurs. Mă rog pentru tine, prieten drag, să te întorci! Știu că poți să treci peste cumpăna asta!”, a completat din Orlando, Florida, îndrăgitul cântăreț.



Și Petre Magdin e prieten parcă de-o viață cu Mihai Constantinescu. Mihai a cântat în trupa rockerului, Modern Grup, la începutul anilor ’70.

”În acest moment sunt foarte trist, ieri am plâns… Abia m-am liniștit. De fiecare dată când ne vedeam cu Mihai, eu și Ana mea (soția lui Petre Magdin – n.r.) ne simțeam bine. Este greu să accepți că un om atât de bun, de talentat, prieten de-o viață, trece printr-o situație atât de grea, cumplită. Mi-l amintesc la începuturile noastre ca artiști, ce băiat plin de viață era, sportiv, un om cu calități, educat! Nu-mi găsesc cuvintele, am multe de spus, Mihai este o istorie frumoasă, un exemplu de calitate umană. Am sufletul trist! Gânduri bune pentru soția lui, suntem cu sufletul alături de ea și de Mihai”, ne-a transmis Petre Magdin.

”Știu că este în stare gravă. Toți cei din familia mea îi îndrăgesc pe el și pe Simona și ne rugăm pentru ei. Noi țineam legătura… Crăciunul l-am sărbătorit împreună. Mihai a fost și la Șușani, la ai mei, acum mai mulți ani, tot de sărbători”, a declarat, pentru Libertatea, Adela Popescu.

Prezentatoarea emisiunii ”Vorbește lumea” de la PRO TV l-a cunoscut pe Mihai Constantinescu în copilărie, la Năvodari, unde se afla într-o tabără. Într-o seară, când era în public la un spectacol susținut de celebrul artist, a avut norocul ca Mihai să o aleagă și să cânte împreună refrenul. I-a remarcat vocea și s-a oferit să îi compună, după ce a aflat că Adela deja mergea la diverse festivaluri de muzică. Ulterior, Adela a ajuns să se mute de la Șușani la București tocmai pentru că Mihai Constantinescu o chema la diverse emisiuni.

Peste ani, Adela Popescu nu a uitat de sprijinul pe care l-a primit necondiționat de la îndrăgitul artist. Chiar dacă de câțiva ani a renunțat la muzică în favoarea familiei și s-a concentrat pe teatru și pe jobul de prezentatoare TV, a ținut legătura în permanență cu Mihai Constantinescu.

