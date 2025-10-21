Gheorghe Ifrim, cunoscut publicului drept „primarul Vasile” din serialul Las Fierbinți, a trecut prin schimbări importante în viața personală. După mai bine de două decenii de mariaj cu Roxana, mama celor doi băieți ai săi, Ștefan și Cristi, actorul a decis să meargă pe drumuri separate. Povestea lor de iubire a început în timpul facultății, iar cei doi s-au căsătorit în 2001, formând un cuplu solid și discret, ferit de ochii presei.

Vestea despărțirii a rămas secretă pentru public câțiva ani, iar Gheorghe Ifrim și-a continuat activitatea profesională cu aceeași dedicare, fără să dezvăluie detalii despre viața personală. Recent, însă, a ieșit la iveală că actorul s-a recăsătorit. Nunta cu Maria, noua sa soție, coregraf de profesie și mai tânără decât el, a avut loc la începutul toamnei și a fost o sărbătoare restrânsă, la care au participat aproximativ 100 de invitați, printre care colegi de breaslă și prieteni apropiați, potrivit cancan.ro.

Gheorghe Ifrim are o relație de doi ani cu Maria

Petrecerea a fost una plină de voie bună, iar Gheorghe Ifrim a fost sufletul evenimentului, amuzând invitații cu schemele sale de dans în timpul valsului miresei. Actorul și Maria sunt împreună de aproximativ doi ani și au ales să-și unească destinele în mare discreție, păstrând tradiția discreției pe care Ifrim o respectă în viața personală.

Astfel, după peste două decenii de căsnicie și doi copii împreună, Gheorghe Ifrim își începe un nou capitol alături de Maria, bucurându-se de o viață personală plină de fericire și armonie.

