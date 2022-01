„A mai trecut un an, an în care nu am fost cea mai bună EU.

Lui nu i-am fost iubită bună.

Nici sora buna fratelui.

Nici mamei mele cea mai bună fiică.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Oamenilor dragi mie nu le-am fost prietenă.

Sinceră să fiu, nici nu am incercat.

N-am fost nici macar bună cu mine.

Anul ăsta m-am pierdut de multe ori și m-am regasit de puține.

Anul asta mi-a fost dor de mine. Mi-am lipsit.

Si cu toate astea am facut ceva bine. Am facut tot ce mi-a stat în putință să fiu o mamă bună pentru fiica mea.

Anul asta, în schimb, a fost cel mai bun cu mine. Am devenit mama si noi, @smiley_omul, am devenit mai uniti.

Vă doresc sănătate la minte, trup și mai ales la suflet. Să aveti un an bun!?”, este mesjaul postat de Gina Pistol, pe pagina ei de Instagram.

Reacția lui Smiley a venit la scurt timp, iar comentariul lui i-a emoționat pe admiratori. „Familia mea!Va iubesc!”, a scris artistul.

PARTENERI - GSP.RO FOTO Descoperire nebună! Un fermier columbian a dat peste cîteva containere îngropate de Pablo Escobar! Ce era în ele

Playtech.ro Iulia Vântur, UMILITĂ la aniversarea lui Salman Khan. Toată presa din India a scris despre ea VIDEO

Observatornews.ro ”Avea tot ce îşi dorea!”. Vecinii Sabinei, polițista care s-a împușcat de ziua ei, spun că tânăra și soțul ei aveau o relație liniștită

HOROSCOP Horoscop 1 ianuarie 2022. Săgetătorii ar fi bine să facă un efort sincer pentru a gestiona corect timpul, să evite epuizarea

Știrileprotv.ro „Întreaga Europă în roşu, cu excepţia României„. Ce scriu belgienii despre situația neobișnuită

Telekomsport Incredibil! Vedetă ziua, prostituată seara! Colegii de la Insula Iubirii, şocaţi de cele aflate

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat