După ce s-a lăudat cu o investiție de milioane de euro la complexul de evenimente din Corbeanca, milionarul Cristian Țănțăreanu anunță că echipa lui organizează o petrecere de Revelion, iar biletul de acces costă 930 de lei de persoană.

„Am avut anul acesta și multe nunți, botezuri, petreceri de firmă. Ca o glumă, aș putea spune că facem și petreceri de cununie, dar și de divorț. De Revelion 2025, organizatorii au pregătit o petrecere pe cinste, cu mâncare bună, muzică, dans și o tombolă cu premii. Eu nu știu unde voi petrece Anul Nou, poate plec din țară, mă mai gândesc, o să stabilesc cu prietenii”, a spus Cristian Țânțăreanu, exclusiv pentru Click!

„Va fi o noapte de neuitat, plină de muzică live, dansuri”

Organizatorii pregătesc pentru clienți un meniu aparte, dar și un spectacol de muzică și de artificii. „Va fi o noapte de neuitat, plină de muzică live, dansuri, spectaculoase, momente speciale, cu Popas Band, dansuri de societate, animatori, Tesla Show special pentru copii, spectacole de artificii, tombolă cu premii.

Prețul unui bilet pentru un adult este de 930 de lei, cu reducere de 50%, pentru copiii până în vârsta de 14 ani. Există și alte reduceri, de 15%, pentru cei care plătesc întreaga sumă, până pe 15 noiembrie, și 10% reduceri pentru grupurile mai mari de 10 persoane, indiferent de momentul rezervării”, au transmis ei.

Recomandări Cât a costat nesimțirea lui Iohannis

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Click scrie că meniul la petrecerea de Revelion la restaurantul lui Cristian Țănțăreanu va fi divers: parfait de rață servit cu dulceață de ceapă caramelizată, piftie de curcan și mousse de sfeclă roșie cu hrean, ruladă de curcan cu fructe confiate în crustă de prosciutto, salată de andive cu pui, gorgonzola și struguri, sărmăluțe în foi de viță, învelite în bacon servite pe mămăliguță cu unt și parmezan, orez sălbatic cu alune de pădure, unt și parmezan în mantie de zucchini, dar și alte bunătăți. Nu vor lipsi tortul și șampania.

Cristian Țânțăreanu a făcut petrecere la restaurantul lui

Chiar în locația unde va avea loc petrecerea de Revelion, Cristian Țânțăreanu și-a sărbătorit ziua de naștere cu 400 de prieteni. „Am avut chef mare, de ziua mea, deși încep să mă cam obosească petrecerile, poate că vârsta este de vină. Aș fi vrut să petrec numai cu soția, undeva, în străinătate, dar s-ar fi supărat prietenii să nu-i cinstesc, sunt renumit pentru petrecerile de pomină.

Recomandări Problema accesului facil la locuințe în România. Vincze Enikő, activistă pentru dreptate locativă: „Gradul de profitabilitate contribuie masiv la creșterea permanentă a prețurilor” | Interviu

Am avut aproape 400 de invitați, deși în aceste săli încap aproape 2.000 de persoane. Suntem mai mulți asociați aici, dar eu dețin peste 65% din acțiuni. Am muncit enorm, la construcție, în timpul pandemiei, am stat pe șantier, cu muncitorii, de dimineață, până seară”, a mai dezvăluit milionarul.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News