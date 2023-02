Horia Brenciu și soția sa se cunosc din anul 1995, atunci când erau colegi la TVR, însă abia în anul 2006 au început o poveste de dragoste. S-au căsătorit după 8 ani de relație și sunt foarte fericiți împreună. Cântărețul este destul de discret cu viața sa personală și încearcă pe cât posibil să și protejeze familia.

Alice are două fete din alte relații, iar împreună cu Horia Brenciu are o fetiță, Mina, dar și un băiețel pe care l-au adoptat, Toma. Ca-n orice căsnicie lucrurile nu sunt întotdeauna lapte și miere, astfel că artistul mai are parte și de neînțelegeri cu soția sa.

„Nu există un moment delicat în relația noastră, există mici certuri. Mă ceartă, numai că eu, pentru că de asta sunt bărbatul înțelept pe care îl doresc multe femei, eu personal nu vreau să treacă 3 secunde, chiar dacă e vina mea, chiar dacă e vina ei, mă duc la ea și îi zic: «Draga mea, viața e scurtă, hai să ne sărutăm! O sărut și îi trece!»”, a declarat, pentru unica.ro, Horia Brenciu.

Sunt împreună de 15 ani și își cunosc deja toate obiceiurile. Alice este cea care gătește în familia Brenciu, în timp ce cântărețul nu este atât de priceput cu bucătăria.

„Acasă gătește soția mea și, din când în când, când vreau să o surprind, eu. Fac un ou fiert bestial, îl pregătesc la foc acolo și fac incantații și iese un ou plin de dragoste.”

Alice nu l-a pus niciodată la dietă pen Horia Brenciu, ci el a fost cel care a mai renunțat la unele alimente nesănătoase.

„Nu, de fiecare dată m-am băgat singur la dietă, ea mă prefer așa, sunt perfect așa cum sunt, numai că eu, care sunt nebun, fac câteodată 1000 de chestii: mă duc la tenis de 7 ori pe săptămână, altă dată o zi pe săptămână, și uite așa îmi petrec viața în fiecare săptămână.”

Cine e și cu ce se ocupă Alice Dumitrescu, soția lui Horia Brenciu

Producătorul Alice Dumitrescu, prietenă cu Horia Brenciu din 1995, iubita lui din 2006 și soția lui din 2014, a intrat în showbiz la incredibila vârstă de 4 ani. A dat-o de gol chiar Horia, publicând acum doi ani pe Facebook o fotografie a lui Alice de acum zeci de ani, în compania unor artiști faimoși.

„De fiecare dată când vorbesc de televiziune, am un reper. În fotografie sunt Dan Tufaru, Florian Pittiș, Anda Călugăreanu și o fetiță de 4 ani. Acea fetiță este acum mama celor 4 copii ai mei. Alice Adriana Dumitrescu Brenciu”, a scris cântărețul în dreptul fotografiei alb-negru îndoită și pătată de vreme în care Alice apare în brațele Andei Călugăreanu.

Crescută în această lume a monștrilor sacri, era cumva firesc ca Alice să intre în televiziune. Dusă la TVR de bunica ei, a ajuns să prezinte, încă din copilărie, emisiuni pentru prichindei. De la 14 ani a părăsit micul ecran, ca să vadă de școală, însă n-a rezistat mult departe de TV.

„La 21 m-am întors la televiziune, unde am fost crainică, dar nu pentru multă vreme, pentru că nu aveam studii superioare, așa că m-am retras. Am intrat la Politehnică, m-am măritat cu un coleg de facultate, am făcut-o pe Andreea la 23 de ani și tot atunci am început să produc și să prezint emisiuni pentru copii”, a declarat ea pentru revista VIVA.

„Am fost prima voce de la Radio Romantic, care pe vremea aceea nu se numea așa, apoi am prezentat cu prietena mea, Miruna Coca Cosma, emisiunea «Roata Milionarilor». Tot cu ea am prezentat, în ʼ96, «Karaoke» la TVR»”, a mai rememorat Alice.

La 39 de ani a devenit producătorul serialului „Om sărac, om bogat”, iar de atunci a rămas în domeniu.

