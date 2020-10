Horia Brenciu a vorbit despre copilăria lui. „Noi am fost o familie săracă. Mama a dispărut dintre noi când aveam 11 ani”

„Noi am fost o familie, cred că puțină lume știe lucrul ăsta, noi am fost o familie săracă. Mama a dispărut dintre noi când eu aveam 11 ani și fratele meu 10. Brusc, eu și tata am simțit că trebuie să reglăm anumite îndatoriri pe care le avea mama.

Tata s-a ocupat cât a putut de educație și el era bucătarul în casă. (…) La Brașov, nu numai că nu se găsea nimic (de mâncare) și cozile erau de la 2-3-4 dimineața, dar se mai și stingea lumina”, a spus Horia la Vorbește lumea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Întrebat despre cum a depășit pierderea mamei sale la o vârstă atât de fragedă, Horia spune: „Șocul ăsta îl simt pe măsură ce înaintez în vârstă”.

„Șocul pierderii tatălui meu a fost cel mai puternic pentru că aveam o relație foarte puternică cu el.

Dacă spunem că viața este cel mai bun profesor, fiecare copil este cel mai bun profesor pe care poți să îl ai”, mai mărturisește artistul, referindu-se la copiii lui, potrivit Unica.



Citeşte şi:

Costurile COVID-19: Spitalele românești decontează de la 80 euro pe zi la 5.000 de euro pe zi de pacient pentru bolnavi cu aceeași formă ușoară de virus

Din 100 de pacienți cu COVID, doar de la unul s-a prelevat plasmă salvatoare. “De ce la București s-au refuzat 61% dintre donatori?”. “S-au respins doar 30%”, spune centrul

Un român din diaspora a câștigat primăria la un singur vot și declară război lehamitei: „Trebuie schimbat absolut totul pentru că lenea e o stare generală!”

PARTENERI - GSP.RO "Te insori cu frumoasa si ramai cu proasta" Afirmație incredibila a unui fost jucător de la FCSB, după ce a divorțat de o bombă sexy

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Drama secretă a lui Brigitte Macron s-a aflat. A murit și a fost îngropat în taină, acum 9 luni

HOROSCOP Horoscop 9 octombrie 2020. Săgetătorii au discuții aprinse cu cei dragi, din cele mai diverse motive

Știrileprotv.ro A fost introdusă declarația pe propria răspundere! Cine va trebui să o completeze și unde