„Ea e Alice și cu ea mă simt ca în Țară Minunilor. Alături de ea am 4 copii, 5 pisici și peste 30 ani de prietenie, dintre care 20 i-am petrecut umăr la umăr. Astăzi e ziua ei! La mulți ani, dragostea mea cea mare”, a scris Horia Brenciu pe contul de socializare.

Horia Brenciu și Alice sunt căsătoriți din 2014 și formează unul dintre cele mai solide și frumoase cupluri din showbiz. Horia Brenciu are patru copii. Soția lui are două fete dintr-o căsnicie anterioară, dar artistul le-a iubit și le-a tratat de la început ca pe fetele lui. Cei doi au împreună o fiică, pe Mina și un băiat, pe Toma, care este adoptat.

„Eu și Alice creștem împreună patru copii, o sumedenie de pisici și cine știe ce ne mai aduce viitorul. Zeus și Leea sunt felinele dimineților mele, Zeus e partenerul meu de cafea. Iar Zoya e plecată, din nou, pe la concursuri de frumusețe, unde a luat toate cupele posibile pentru categoria ei”, scria artistul pe pagina sa de Facebook în urmă cu ceva timp.

Horia Brenciu și Alice Dumitrescu s-au cunoscut în anul 1995, la TVR, unde ea era producător. După ce timp de câțiva ani au fost buni prieteni, relația lor s-a transformat apoi într-o poveste de iubire.

„Ne-am cunoscut în TVR, cu sute de ani în urmă. Am făcut paşi mulți până să devenim un cuplu. Şi unul, şi celălalt. Alice mi-a fost producător de trei ori, la TVR în 1999, la Naţional TV în 2004 şi la Pro TV în 2006. Ultima experienţa ne-a apropiat şi mai mult. Chiar dacă au existat perioade mai puţin bune, le-am depăşit cu zâmbete, cu înţelegere, cu generozitate şi multă iubire”, a povestit artistul în urmă cu câțiva ani.

