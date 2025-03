Marele compozitor român, care de-a lungul timpului a colaborat cu unii dintre cei mai cunoscuți artiști din țara noastră, s-a lăsat fotografiat de fiica lui, după care Nidia Moculescu a postat selfie-ul pe pagina ei de Facebook.

Nidia Moculescu i-a urat „La mulți ani” lui Horia Moculescu

„La mulți ani, tată”, a scris Nidia Moculescu în dreptul fotografiei care în doar câteva ore a adunat peste 300 de like-uri și aproximativ 150 de comentarii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

În timp ce Horia Moculescu era sărbătorit de fiica lui, Mariana Moculescu îi cerea ajutor compozitorului într-un interviu pe care l-a acordat în Click.

Printre altele, fosta soție a artistului s-a plâns că are datorii la proprietarul care deține apartamentul în care ea stă în chirie și i-a cerut lui Horia Moculescu 1.500 de euro împrumut.

Mai mult decât atât, Mariana Moculescu spunea că, dacă Horia Moculescu nu îi poate oferi această sumă, oricine o poate ajuta ar trebui să o contacteze.

Recomandări Câți bani au costat zborurile speciale ale lui Klaus Iohannis în 11 ani (2015-2025). DOCUMENTE

Mariana Moculescu îi cere bani compozitorului

„Horia, la mulți ani! Îți doresc multă sănătate! Te rog mult, am mare nevoie de ajutorul tău! Am acumulat restanțe la chiria apartamentului în valoare de 1.500 de euro. Cu utilitățile sunt la zi, dar am rămas în urmă cu plata chiriei pe ultimele luni la proprietar. Am la dispoziție 48 de ore, ca să eliberez sau să plătesc din urmă.

Dacă mă poți ajuta, chiar și sub formă de împrumut, tu sau alți oameni de bine, cu suflet mare… Eu am lăsat o parte din casa noastră la divorț, n-am vrut nimic, dar de atunci nu mai am unde să locuiesc. Pentru cine mă poate ajuta voi demonstra cu documente că banii se duc pe chirie, la proprietar. N-am mai reușit să câștig bani în ultimele luni. Sufăr de depresie de peste 30 de ani, sunt pe tratament. Boala își spune, din ce în ce mai rău, cuvântul”, a spus Mariana Moculescu pentru sursa citată.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Câți bani a cheltuit Klaus Iohannis cu zborurile speciale în cei 11 ani de deplasări externe (2015-2025) | DOCUMENTE

Urmărește-ne pe Google News