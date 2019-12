De Livia Lixandru,

Soția fostului tenismen și-a etalat silueta perfectă într-un costum de baie sexy, și a făcut imaginile publice.

Fotografiile postate pe contul de socializare este dovada clară că cei doi sunt extrem de îndrăgostiți și mai uniți decât niciodată.

La scurt timp după ce s-au împăcat, Ilie Năstase și Ioana au vizitat împreună mănăstirile din Moldova. Se pare c acest lucru l-a schimbat total pe fostul tenismen.

„O schimbare e întotdeauna binevenită. Da, am vizitat mânăstirile din Moldova, l-am dus pe Ilie să îşi liniştească sufletul. El tot timpul îmi spune: „Măi, femeie, până la tine nu am fost deloc la mânăstiri!”. Şi am observat chiar şi o schimbare la el. E mai liniştit, ceea ce contează foarte mult.

Încerc să schimb ceva şi prin casă, vreau să fac totul după gustul meu. Renovăm puţin, schimbăm mobilierul în dormitor şi în living”, a explicat Ioana Simion pentru sursa citată.

„Ioana face bine ce face, ea a hotărât să facă această schimbare şi sunt de acord cu ea”, a declarat Ilie Năstase, potrivit Click.