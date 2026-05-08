Care sunt aeroporturile închise temporar
Centrul regional din Rostov-pe-Don, responsabil de coordonarea zborurilor din întreaga regiune sudică a Rusiei, a fost nevoit să își modifice temporar procedurile operaționale din cauza loviturii asupra filialei sale administrative.
Ministerul Transporturilor și Agenția Federală de Transport Aerian lucrează în prezent cu companiile aeriene pentru a reconfigura orarele.
Măsura suspendării activității vizează aeroporturile din: Astrahan, Elista, Ghelendjik, Groznîi, Krasnodar, Magas, Mahacikala, Mineralnîe Vodî, Nalcik, Soci, Stavropol, Vladikavkaz și Volgograd.
Autoritățile ruse au dat asigurări că personalul centrului de navigație aeriană este în siguranță, fiind în desfășurare o evaluare tehnică a echipamentelor afectate.
Stare de urgență în Rostov-pe-Don
Incidentul se înscrie într-o serie mai amplă de lovituri. Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a declarat că zona a fost vizată pe parcursul nopții de un atac combinat cu rachete și drone.
În districtul Pervomaisk din Rostov-pe-Don, căderea resturilor de drone a declanșat un incendiu la o clădire administrativă, focul fiind lichidat abia spre dimineață. Situația a impus măsuri excepționale la nivelul administrației locale.
Primarul orașului, Aleksandr Skriabin, a convocat o ședință extraordinară a Comisiei pentru Situații de Urgență, în urma căreia s-a decis instaurarea stării de urgență în districtul Jeleznodorojnîi, zonă care a înregistrat daune materiale semnificative după prăbușirea unei drone.
