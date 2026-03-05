Melodia «Choke Me», interpretată de Alexandra, a convins juriul național, fiind aleasă să reprezinte țara în semifinalele competiției internaționale. Piesa se remarcă printr-un mesaj profund, centrat pe autoacceptare și lupta cu temerile interioare.

„Melodia mea reprezintă un dialog între propria persoană și vocile fantomă care nu ne dau pace, ne țin blocați în trecut, ne țin ancorați în frici”, a explicat Alexandra Căpitănescu. Refrenul, însă, aduce o notă optimistă, transmițând un îndemn la dragoste de sine și atingerea potențialului personal. „Dacă nu ne-am pune noi propriile noastre limite, am ajunge 100% la potențialul nostru”, a subliniat ea, potrivit eurovisionromania.ro.

Alexandra Căpitănescu nu este străină succesului. În 2023, a câștigat sezonul 11 al emisiunii «Vocea României» și marele premiu de 100.000 de euro. Acum, se pregătește să reprezinte România pe una dintre cele mai mari scene muzicale din lume, aducând un mesaj de curaj și autenticitate pe scena de la Viena.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE