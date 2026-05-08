Averse moderate cantitativ în toată țara

În intervalul 8 mai, ora 12.00 – 10 mai, ora 10.00, ANM a emis o informare meteorologică ce vizează majoritatea țării.

În intervalul menționat, la munte, în sud-vestul, sudul, centrul și estul țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse în general moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 35-50 km/h) și pe arii restrânse grindină.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-30 l/mp și izolat de peste 40 50 l/mp.

Cod galben de ploi și instabilitate, la munte

În perioada 8 mai, orele 12.00-22.00, în cea mai mare partea a Moldovei și local în Carpații Orientali și Meridionali, va fi în vigoare un cod galben de cantități de apă însemnate și instabilitate atmosferică.

Astfel, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice și izolat intensificări ale vântului (rafale de 50-60 km/h) și grindină.

Foto: Administrația Națională de Meteorologie

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp și izolat de 30-40 l/mp.

Cod galben de ploi și instabilitate, în Oltenia

De asemenea, sâmbătă, 9 mai 2026, în intervalul orar 3.00-13.00, Oltenia, nord-vestul și nordul Munteniei se vor afla sub o avertizare cod galben de cantități de apă însemnate și instabilitate atmosferică.

În cea mai mare parte a Olteniei, precum și în nord-vestul și nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice și izolat intensificări ale vântului (rafale de 50-60 km/h) și grindină.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp și izolat de 30-40 l/mp.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE