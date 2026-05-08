Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 9 – 15 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 9 – 15 mai 2026

Între 9 și 10 mai, seara, nu este exclus ca nativii să aibă parte de surprize la locul de muncă. Posibile discuții (inutile) pe fondul unor informații incomplete, deformate sau răstălmăcite care vor stârni nemulțumire și dezorganizare în activitatea curentă; conflicte de idei, opinii și soluții între nativi sau unii colegi sau superiori.

Între 10 mai, după ora 20:40′, și zorii zilei de 13 mai, posibil moment mai calm, mai rațional și, prin asta, mai profitabil pentru relațiile parteneriale, deja afectate de tensiuni, dispute, certuri, acuzații sau de evenimentele neplăcute, și revenirea la intenții bune, de ambele părți.

Între 13 mai, după ora 03:04′, și dimineața zilei de 15 mai, sectorul relațiilor financiare sau patrimoniale cu diferite persoane sau instituții, pus la încercare de la începutul lunii aprilie, se va radicaliza prin impactul pe care îl va avea tranzitul celor cinci planete prin casa a VIII-a (zodia Berbecului); interesele se vor exprima categoric, brutal uneori, conflictele vor spori în intensitate iar abuzurile nu vor fi excluse.

După ce, timp de o lună, s-au adus un noian de argumente pro și contra unei soluții, ziua de 15 mai ar putea fi momentul când atitudinea nativilor s-ar putea limpezi, în miza lor, dar și radicaliza iar cei implicați nu vor mai fi sensibili la sfaturile unora și ale altora. Din 15 mai, după ora 05:31′, va funcționa, în continuare, în chip profitabil, prezența planetei Venus în casa a X-a a carierei: succes, afirmare, spor de notorietate, câștig de simpatie, avansare profesională.

Dubla cuadratură Marte/Jupiter cu Kiron, ultima pe direcția Berbec/Rac, până în 2073, îi va marca pe cei născuți, până în acest moment, în zodia Fecioarei, în sectorul avantajelor materiale și în cel al prieteniilor, ale cărei premize, ignorate acum, vor face, peste ani, mai dificilă asumarea unor relații corecte și promovarea unor interese realiste și legitime.

