Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 9 – 15 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 9 – 15 mai 2026

Între 9 și 10 mai, seara, informații care nu conving sau sugestii și puncte de vedere ori ordine profesionale care nu-i conving pe nativi drept care aceștia, fără a riposta ostil, vor încerca, mai în glumă, mai în serios, să sugereze o alternativă, sau o „ajustare” pentru a se apropia de scopul propus cu mai puține riscuri sau costuri de imagine și credibilitate.

Între 10 mai, după ora 20:40′, și zorii zilei de 13 mai, nativii vor avea nevoie de multă abilitate pentru a face față unei provocări publice acolo unde, prin profesie sau funcție, vor fi obligați să aibă inițiative, să renunțe la o temă delicată, să ia decizii care, cu siguranță, vor fi comentate critic, și toate acestea, vor trebui puse în aplicare fără să-și calce pe conștiință.

Între 13 mai, după ora 03:04′, și dimineața zilei de 15 mai, noian de întâlniri, conversații și evenimente organizate de nativi alături de prietenii lor care le vor ocupa atenția, timpul și care nu le vor da, întotdeauna, și satisfacțiile sperate. Ba poate că, în desfășurarea lor, se vor ivi motive de dispută, contradicții ori se vor pune în evidență dorințe și interese contrare cu ale celor apropiați.

Din 15 mai, după ora 05:31′, stare de sănătate destul de echilibrată. Dubla cuadratură Marte/Jupiter cu Kiron, ultima pe direcția Berbec/Rac, până în 2073, îi va marca pe cei născuți, până în acest moment, în zodia Gemenilor, în sectoarele relațiilor de prietenie și ale banilor, conturând un context stânjenitor, deloc profitabil, ale cărei premize, mai puțin cunoscute lor, vor face, peste ani, să funcționeze mai dificil lecțiile de viață și să se constituie ca o piedică născută din greșelile trecutului necorectate.

Marcaj pozitiv, întreaga săptămână, al planetei Venus care va tranzita casa I a personalității și își va exercita rolul de benefic și protector, atrăgând șanse de partea Gemenilor sau alungând riscurile și excesele.

