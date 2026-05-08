Horoscop săptămânal Taur – 9 – 15 mai 2026

Între 9 și 10 mai, seara, activități profesionale, sarcini ce decurg din executarea unei funcții care le vor pune probleme celor născuți în zodia Taurului la capitolul imagine publică, exercitare a unei autorități, luarea unor decizii delicate.

Ajutați de conjuncția Soare/Mercur, Taurii vor avea, întreaga săptămână, echilibru interior, tendința de a se controla și a nu permite ca manifestarea unor comportamente sau reacții excesive să fie sesizate de colegi, superiori sau de publicul larg. Dar asta nu înseamnă că le va fi ușor. Între 10 mai, după ora 20:40′, și zorii zilei de 13 mai, relații de prietenie desfășurate într-un context amabil.

Între 13 mai, după ora 03:04′, și dimineața zilei de 15 mai, se vor regrupa cinci planete în Berbec, în casa a XII-a a sănătății, ceea ce va solicita funcțiile cerebrale și activitatea organelor de simț localizate la nivelul capului ceea ce va produce o stare de agitație, resimțită mai intens sau mai atenuat, în funcție de vârstă și de tablou clinic.

Din 15 mai, după ora 05:31′, Luna va tranzita zodia Taurului (casa I a personalității celor despre care vorbim acum) și va contribui la stabilitatea nativilor accentuând nevoia lor de echilibru pe măsură ce nativii se vor apropia de seara zilei de 16 mai, când va avea loc faza de Lună Nouă în Taur care va pune bazele unor noi repere și interese personale sau a altui fel de înțelegere a lucrurilor. Venus va fi un factor de susținere a unor inițiative și decizii financiare, netezindu-le drumul spre soluții inteligente, originale dar utile pe termen scurt sau mediu.

Dubla cuadratură Marte/Jupiter cu Kiron, ultima pe direcția Berbec/Rac, până în 2073, îi va marca pe cei născuți, până în acest moment, în acest semn zodiacal, în sectorul comunicare și învățare și ale cărei premize, mai puțin cunoscute lor, vor face, peste ani, să funcționeze mai dificil lecțiile de viață și motivația trecutului.

