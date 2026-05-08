Detaliile financiare ale tranzacției nu sunt cunoscute, dar Romgaz a precizat că negocierile se vor finaliza, împreună cu obținerea avizului Consiliului de Administrație, cel mai târziu până la sfârșitul lunii mai 2026.

Tranzacția efectivă se va efectua în următoarele 3-4 luni, fiind necesar și avizul Consiliului Concurenței.

Închideri și divergențe

Anterior, premierul Ilie Bolojan a afirmat că acordul vine pentru a evita închiderea definitivă a platformei industriale.

În luna aprilie, Romgaz a trimis o ofertă către Ameropa, proprietarul combinatului. Până acum, companiile nu s-au înțeles asupra prețului.

Azomureș producea îngrășăminte, dar în ultimii ani a fost închis de mai multe ori din cauza prețurilor mari ale gazelor naturale.

Gazele din Marea Neagră intră în scenă

Îngrășămintele chimice se produc din gaze. Romgaz extrage jumătate din producția națională de gaze, iar din 2027 este prognozată intrarea în producție a zăcământului Neptun Deep din Marea Neagră.

Acesta are rezerve de 100 de miliarde de metri cubi, iar producția este estimată să crească progresiv până la 8 miliarde de metri cubi pe an. Jumătate din această producție revine Romgaz, iar cealaltă jumătate către Petrom, care este și operatorul zăcământului.

Libertatea a scris și că în cadrul Petrom se fac presiuni ca o parte din gazele ce îi revin din Marea Neagră să fie vândute către un oligarh croat, care este văzut drept omul Rusiei în Balcani.

