Luna mai 2026, o lună ploioasă

În săptămâna 11-17 mai, ANM prognozează un „regim pluviometric excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane”. Temperaturile însă vor fi în limitele normale pentru această perioadă, la nivel național. În săptămâna următoare, 18-24 mai, se estimează, de asemenea, un volum de precipitații peste medie în anumite regiuni.

După cum precizează ANM, „cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali”, în timp ce sud-vestul țării ar putea înregistra un deficit local de ploi.

Vești bune de la meteorologi pentru finalul lunii mai

Pentru perioada 25 – 31 mai, meteorologii prevăd un echilibru termic și pluviometric. „Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări”, conform prognozei ANM. În plus, regimul pluviometric este estimat să se mențină conform mediei climatologice în toate regiunile țării.

Temperaturi normale în prima săptămână din iunie 2026

În intervalul 1-8 iunie, prognoza indică menținerea temperaturilor în jurul valorilor obișnuite pentru începutul verii. Totuși, precipitațiile ar putea fi „ușor deficitare, local” în zonele montane, potrivit estimărilor ANM.

Prognoza meteorologilor, bazată pe datele ECMWF, reflectă doar tendințele generale privind vremea și nu pot anticipa fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare. Prognoza pentru următoarele săptămâni se referă la intervalul 11 mai – 8 iunie și este raportată la media climatologică a perioadei 2006-2025.

