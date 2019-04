Când nu-i sărbătoare însă…

”Nu-mi place treaba asta (gătitul – n.r.), nu o să fiu ipocrită să zic da. Consider că a sta în bucătărie, pentru stilul meu de viață, e o pierdere de timp totală. Eu mănânc o salată și sunt fericită că pot să o prepar doar în cinci minute sau să o comand de la restaurant. Am noroc că mama mea adoră să stea în bucătărie. Dacă nu ar fi fost ea, probabil ar fi trebuit să stau în bucătărie, dacă nu pentru mine și soț, măcar pentru copil, care mănâncă sănătos”, a completat ea.

Ce gătește Ilinca de Paște, cu mama, sora și soacra și cum de mănâncă din bunătățile de sărbătoare fără să se îngrașe?

”Facem de toate: salată boeuf, miel cu sos de hrean, specialitatea mamei, pe care mi-o gătește de când eram copil, e singura variantă în care pot mânca această carne, ouă, pască, prăjituri, cozonaci. Nu mă abțin de la nimic. Important să menții un echilibru. De exemplu, nu o să mănânc un cozonac întreg, ci o felie. Nu am probleme cu greutatea, sunt o tipă filiformă, nu am fost niciodată plinuță și nici nu o să fiu. Apreciez ce mi-a oferit natura, părinții etc., dar am și eu grijă să mănânc sănătos. Dacă am poftă de diverse preparate, mă bucur de ele, dar cu măsură”.