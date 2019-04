Corespondență de Eduard Apostol, Salonic

Spectacolul SF de pe „Toumba” s-a mutat pe străzile superbului oraș mediteraneean, iar „Generalul” Răzvan Lucescu și soldații săi au fost sărbătoriți ca niște zei desprinși din Olimp.

Refrenul obsesiv ”Oooo Paokara”

O dimineață, însorită, răcoroasă cât să te trezească din starea de beatitudine. Oameni cu chipuri obosite, dar împlinite, și-au întâlnit ieri privirea și și-au zâmbit știind că au fost acolo și-au trăit, probabil, momentul acela unic, irepetabil. Pe străzile luminate de torțele la liber, la Turn unde a fost epicentrul sărbătorii colosale după un spectacol în interiorul „Toumba” de povestit nepoților peste ani. În fața ochilor, ieri, fiecare a avut display-ul celebrei nopți, iar în cap suna, repetitiv: „Oi pauxides, oooo Paokara, ehw trela, mes”to mialooo”.

”Aș fi vrut să stau pe terasă să privesc marea”

Au fost zeci de mii, spre o sută de mii de oameni care au celebrat succesul. Fanatic, urlând, strigând, turând sălbatic motoarele motocicletelor și, mai ales, aprinzând torțe fără număr. Oamenii s-au cățărat pe stâlpi sau pe semafoare, pe dughene sau pe orice puteau să fie mai aproape de idolii lor.

Lângă Turnul Alb, simbol al Salonicului, teribilii suporteri ai lui PAOK l-au celebrat pe noul „Alexandru Machedon” al lor, Răzvan Lucescu, și pe jucătorii săi, eroii contemporani ai legendelor grecești. Autocarul transformat în car triumfal a dansat de-a dreptul în ritmul fotbaliștilor și-al fanilor care au creat un adevărat cutremur în oraș. Până și liniștitul Lucescu – „pfff, ce-aș fi vrut să-mi pun ghiozdanul în spate, să mă duc pe terasa apartamentului și să privesc marea cu un pahar de vin roșu în mână” – a intrat în hora bucuriei, aplaudând, strigând, dând din mâini și savurând momentul cu băieții săi. La câțiva pași în față, patronul Ivan Savvidis, stăpânul Salonicului, a fost și el întâmpinat cu ovații de popor.

Bunic de dimineață

A fost o noapte de neuitat, cu fotbaliștii aprinzând rând pe rând torțe și sorbind câte o gură de bere sau de șampanie, fiindcă mult s-a dus pe public în baia de mulțime. S-a petrecut până în zori, în piața centrală mult după ora 3:00. La un moment dat, trecând pe lângă un grătar ce era să fie făcut praf de gloată, jucătorii au fost serviți cu friptură!

„Probabil, mai mult de 60 la sută dintre cei prezenți la sărbătoare ori nu erau născuți, ori erau prea mici să-și aducă aminte de precedentul titlu. Putem scrie istorie împreună, eu mai am contract un an din vară și vreau să continuu. Presiunea nu va fi mai mare ca până acum, presiune e mereu aici. Am avut și familia alături, e minunat. Cu toate că nepoțelul, Lucio, m-a trezit la 6 dimineața și-a trebuit să fac doi kilometri de plimbări prin casă cu el”, a mărturisit ieri Lucescu pentru Libertatea. Părinții, Mircea și Nely, soția, Ana, copiii Matei și Marilu, plus nepoțelul Lucio, și o grupă de prieteni apropiați au ținut să fie aproape de Răzvan în seara când, oficial, a devenit Senior.