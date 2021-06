Starul Antenei 1 a fost surprins pe litoralul românesc cu întreaga familie, cu copiii şi soţia Codruţa, în staţiunea Venus, acolo unde s-au „mutat” pentru o perioadă.

Dan Negru, împreună cu soția, copiii și alți doi prieteni buni

„La Venus am fost prima dată când aveam 3 ani, cu mama şi tata. Copil fiind îmi petreceam vacanţa de vară acolo. Mă întorc cu drag în Venus, pentru că are mirosul copilăriei mele.

La Melodia stau de ceva vreme pentru că oamenii de acolo au discreţia şi cumsecădenia pe care o găseşti tot mai rar”, a declarat prezentatorul de televiziune pentru Click.

Pentru aceeași sursă, Dan Negru a dezvăluit și ce va face pe viitor în televiziune.

„Poate chiar voi filma Revelionul direct, nu se ştie ce va fi. Pot să vă zic, însă, că am luat primul „salariu” de la Youtube, căci am fost anunţat şi am fost surprins, că am câştigat primii 1.000 de euro din conţinutul postat pe Youtube”, a mai spus prezentatorul de la „Next Star”.

Citeşte şi:

Un bărbat de 87 de ani s-a sinucis într-un spital din România. Ce protocoale există în spitale și cum sunt făcute evaluările pacienților

Ce ne așteaptă de la 1 iulie: scumpiri la energie și gaze, coplata în spitale private, pașaportul COVID și noi măsuri de relaxare

Bac 2021. Astăzi are loc al treilea examen: proba la alegere a profilului și specializării

PARTENERI - GSP.RO Mourinho, siderat de ce s-a întâmplat pe Arena Națională: „Îți vine să te împuști!”

Playtech.ro ȘOC! Cu cine s-a CĂSĂTORIT mama Luizei Melencu, de fapt. Sătenii sunt uluiți total

Observatornews.ro Mama din Cernavodă care și-a ucis copilul de un an și 10 luni avea probleme psihice. Tatăl ceruse custodia, însă un magistrat a considerat că fetița nu este în pericol

HOROSCOP Horoscop 30 iunie 2021. Fecioarele au șansa de a se elibera de povara unor probleme dificile din familie

Știrileprotv.ro O mare țară a intrat din nou în carantină. Milioane de oameni nu au voie să iasă din case

Telekomsport VIDEO | Un comentator arab, reacţie genială când camerele s-au mutat pe rusoaica din imagine :)

PUBLICITATE Speak, la intersecția dintre artist și influencer (PUBLICITATE)