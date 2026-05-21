Horoscop Berbec – 22 mai 2026:

Te vezi la un pas de o reușită pe care o dorești demult, dar ca să o obții va fi nevoie de un compromis neplăcut. Poate ar fi mai bine să ai răbdare.

Horoscop Taur – 22 mai 2026:

Este o zi deosebită de dinamică, dar pericolele vin din orgoliu și din graba de a obține avantaje fără să iei în calcul că s-ar putea să nu le meriți.

Horoscop Gemeni – 22 mai 2026:

Energia acestei zile seamănă cu o furtună care lasă în urma ei distrugere dar aduce răcoare și fertilitate. De tine depinde cum te adăpostești în timpul furtunii.

Horoscop Rac – 22 mai 2026:

S-ar putea să te simți luat pe sus de atâtea situații greu de gestionat, mai ales la muncă. Undeva se poate strecura o minciună care va strica tot.

Horoscop Leu – 22 mai 2026:

Ești în formă, dar s-ar putea să încurci borcanele din acest motiv, în special în relațiile cu cei dragi. Mai bine spui un adevăr dureros decât o minciună frumoasă.

Horoscop Fecioară – 22 mai 2026:

Ai de ales între a păstra un avantaj obținut pe căi necinstite, care te pune într-o lumină bună față de cei din familie, și a fi onest cu toți cei din jur.

Horoscop Balanță – 22 mai 2026:

Este posibil să fii pus în situații dificile care seamănă cu o capcană și să intri singur în probleme pentru că e prea tentant.

Horoscop Scorpion – 22 mai 2026:

Vrei neapărat un avantaj pentru care ești dispus să plătești, dar câștigul nu va fi pe măsura plății, iar pierderile te vor supăra mai tare.

Horoscop Săgetător – 22 mai 2026:

E greu să accepți faptul că poți învăța de la oricine. Dacă ești sincer, vei recunoaște, măcar în sinea ta, că e normal să fie așa.

Horoscop Capricorn – 22 mai 2026:

Incercările tale de a face anumite lucruri fără să-i consulți pe cei din familie îți vor aduce mai multe probleme decât rezolvări.

Horoscop Vărsător – 22 mai 2026:

Ai nevoie de oameni sinceri, care îți spun adevărul în față. Dacă reușești să faci și tu același lucru, e și mai bine.

Horoscop Pești – 22 mai 2026:

Ai o problemă cu gestionarea timpului, dar și a altor resurse, în special la serviciu. Lipsa răbdării poate duce la complicații nedorite.