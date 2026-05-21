O investigație publicată de RISE Project dezvăluie cum sute de susținători, organizați în comunități private pe WhatsApp și Telegram, sunt mobilizați zilnic pentru „războiul divin”: de la sesiuni colective de rugăciune și post, până la proteste în stradă și prezențe masive la termenele de judecată ale politicianului.

Conform jurnaliștilor de investigație, aceste comunități virtuale funcționează ca veritabile instrumente de presiune și propagandă politică, operând sub paravanul credinței ortodoxe.

„CG Post și Rugăciune”

Unul dintre nucleele acestei mișcări este grupul de WhatsApp numit „CG Post și Rugăciune”, înființat în iunie 2025. Grupul reunește câteva sute de membri din România și din diaspora.

Mesajele obținute de RISE Project din interiorul canalelor arată o rutină strictă și o retorică agresivă anti-occidentală și pro-rusă.

Membrii sunt convocați la ore fixe de către administratori. În mod frecvent, pe grup intră preoți în format audio pentru a coordona rugăciuni colective dedicate exclusiv lui Călin Georgescu.

Iulian Crăciun (fost angajat al Penitenciarului Giurgiu), unul dintre administratori, descrie deschis comunitatea drept un „comando duhovnicesc” aflat în luptă cu „forțele diavolești”.

Acesta distribuie constant atacuri la adresa clasei politice, a „sectei de la Bruxelles” și a „globaliștilor lui Soros”.

Printre administratori se numără utilizatorul „CG” (asociat unui număr de telefon folosit în trecut de Călin Georgescu și soția sa, Cristela), dar și Alina Turturea.

Aceasta din urmă, responsabilă de grafica din campania electorală din 2024, gestionează canalele de Telegram și se ocupă de mobilizarea oamenilor la protestele din fața instanțelor din București, unde Georgescu este judecat pentru propagandă legionară și tentativă de lovitură de stat.

De la protestul minerilor la taberele de credință

Conexiunile rețelei au devenit vizibile în spațiul public în martie 2026, în timpul unui protest al minerilor din Piața Victoriei.

Atunci, mai mulți membri ai grupului s-au așezat în genunchi în fața Guvernului, strigând lozinci religioase.

Ulterior, investigația i-a localizat pe unii dintre participanți, precum Attila Szocs și Cezar Cătălin Avrămuță (cunoscut ca „Stegarul Dac”), într-o „tabără de credință” organizată la Mănăstirea Caraiman.

De acolo, aceștia transmiteau mesaje video video prin care îndemnau populația la unitate în jurul „președintelui ales”, Călin Georgescu.

Filiera Muntele Athos și conexiunea financiară cu AUR

Investigația RISE Project deconspiră și o ramificație externă importantă: Chilia „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” de pe Muntele Athos, condusă de călugărul Pimen Vlad.

Această filieră de susținere s-a dovedit a avea și mize legislative și financiare directe la București. Site-ul chiliei a catalogat anularea alegerilor drept o „lovitură de stat” și l-a promovat masiv pe Călin Georgescu, dar și pe liderii partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Pe canalul de YouTube al chiliei din Athos sunt publicate frecvent interviuri cu lideri politici precum George Simion, Claudiu Târziu, Mihail Neamțu sau Dan Dungaciu, promovând teme suveraniste și critici dure la adresa Uniunii Europene.

Potrivit investigației, în paralel cu acțiunile de propagandă, AUR a promovat în Parlamentul României un proiect de lege prin care Schitul Lacul (din care face parte chilia respectivă) ar urma să primească anual un milion de euro de la bugetul de stat.

Proiectul a fost deja adoptat de Senat și se află la Camera Deputaților pentru votul decizional.

Avertismentul experților

Fenomenul observat în jurul rețelei lui Georgescu nu este unul izolat, ci se înscrie într-o tendință globală de utilizare a religiei în scopuri politice și extremiste.

Mark Juergensmeyer, profesor emerit la Universitatea din California și expert internațional în radicalizare religioasă, a explicat pentru RISE Project mecanismul din spatele acestor mișcări.

„Toate religiile funcționează la fel, în sensul că oferă modele pentru războiul divin și pentru o conducere politică inspirată divin. Un lider cu adevărat megaloman va merge atât de departe cât îi vor permite susținătorii săi”, a spus Mark Juergensmeyer.

Expertul avertizează că pericolul major al acestor comunități de tip „comando” constă în rezistența lor în timp: chiar și în momentul în care liderul politic își pierde credibilitatea sau este condamnat, nucleul dur de susținători radicalizați tinde să rămână activ și dedicat cauzei.