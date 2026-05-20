Kaufland vinde cu 16 lei un pachet de 6 articole casnice pentru toate gospodinele, apreciate mai ales de mame

Produsul vândut de Kaufland cu 16 lei și util în orice bucătărie
Kaufland a inclus în oferta sa un set de 6 caserole cu capac, potrivite pentru depozitarea alimentelor și organizarea eficientă a bucătăriei. Produsele sunt realizate din plastic și vin în dimensiuni diferite, cu capacități cuprinse între aproximativ 0,16 și 2,4 litri, ceea ce le face utile atât pentru gustări și fructe, cât și pentru preparate gătite sau alimente păstrate la frigider.
Prețul pentru întregul pachet este de 15,99 lei, iar oferta a atras atenția clienților care caută produse practice pentru utilizarea de zi cu zi.
Kaufland include în ofertă și alte articole utile pentru bucătărie
În aceeași perioadă, și Kaufland a pregătit oferte atractive pentru produsele utile în bucătărie, care au început să atragă atenția multor clienți. De la seturi de caserole cu capac și recipiente pentru depozitarea alimentelor, până la accesorii practice pentru organizarea frigiderului și păstrarea preparatelor, retailerul propune variante accesibile pentru gospodăriile care vor mai multă ordine și confort în bucătărie.
Alte oferte speciale:
- Caserole Smart Fresh, disponibile în mai multe dimensiuni, ideale pentru păstrarea alimentelor în frigider sau la pachet – prețuri între 14,99 și 15,99 lei
- Caserole Smart To Go, utile pentru transportul mâncării și organizarea bucătăriei – între 14,99 și 19,99 lei
- Oală sub presiune emailată Home Perfect, cu capacitate de aproximativ 9 litri – 99,99 lei
- Set de vase emailate cu model decorativ, inclusiv oală, cratiță, farfurii și căni – prețuri de la 17,99 lei
- Centrifugă pentru salată, potrivită pentru uscarea rapidă a legumelor – 29,99 lei
- Cutii alimentare cu capac, set de 4 bucăți, utile pentru depozitarea alimentelor – 7,99 lei
- Tocătoare din lemn de acacia, disponibile în mai multe dimensiuni – între 9,99 și 19,99 lei
- Farfurii și boluri din porțelan sau sticlă, disponibile în mai multe modele și dimensiuni – prețuri de la 2,99 lei
- Căni pentru cafea sau ceai, cu modele florale ori design simplu – între 5,49 și 8,99 lei
- Pahare din sticlă pentru băuturi reci – 2,99 lei bucata
- Seturi de veselă colorată din plastic, potrivite pentru mesele de zi cu zi – 9,99 lei
- Caserole Sterkplast, disponibile în set de 4 bucăți – 11,99 lei
- Boluri din plastic în diverse dimensiuni și culori – prețuri între 1,99 și 6,49 lei
- Linguri din lemn pentru gătit, în mai multe dimensiuni – între 3,49 și 4,99 lei
- Tăvi din plastic pentru servire sau organizare – 6,99 lei
- Vase emailate colorate pentru bucătărie – 19,99 lei
- Cutii alimentare Fresco, potrivite pentru păstrarea preparatelor în frigider – între 2,99 și 9,99 lei
- Ceaun emailat pentru gătit – 19,99 lei
- Prosoape de bucătărie din bumbac – 9,99 lei
