Artistul a vrut ca ziua de naștere a celei care i-a dat viață să fie una cu adevărat specială, petrecută în familie, cu cei mai dragi oameni aproape. Familia a ales să marcheze evenimentul atât printr-o ieșire la restaurant, cât și într-un cadru intim, acasă, unde atmosfera a fost una caldă și încărcată de emoție.

Câți ani are mama lui Tavi Clonda

Momentul culminant a fost surprins într-o fotografie rară, publicată de Tavi Clonda pe Facebook, în care apare alături de mama lui, care a împlinit 76 de ani. Aceasta are lacrimi în ochi, copleșită de bucurie, în timp ce ține în mână un tort aniversar.

Vizibil emoționat, artistul a explicat și motivul pentru care mama sa a izbucnit în lacrimi: faptul că și-a avut copiii și nepoții alături la această aniversare importantă. Mesajul publicat de Tavi Clonda pe rețelele de socializare a impresionat numeroși fani: „Mami, cu ochii în lacrimi de bucurie, fericire, nostalgie de ziua ei, dar împlinită pentru faptul că a avut nepoții și copiii alături să o sărbătorească!

Azi e ziua mamei mele, deși noi am sărbătorit în weekend! La mulți ani, mami, îți doresc să fii sănătoasă și să te bucuri de tot ce înseamnă viața cât mai mult timp! Îți mulțumesc că m-ai născut, crescut, datorită ție sunt tatăl, bărbatul, omul de azi! Love infinit! ❤️✌🏼🙏🏻”

Postarea a adunat rapid aprecieri și comentarii din partea fanilor, care au felicitat-o pe mama lui Tavi Clonda și au apreciat relația specială dintre artist și familia sa.

Căsnicia lui Tavi Clonda cu Gabriela Cristea

Gabriela Cristea a deschis recent o discuție sinceră și matură cu urmăritorii săi de pe Facebook, pornind de la câteva fotografii făcute în vacanța din Italia alături de soțul ei, Tavi Clonda. Vedeta a mărturisit că imaginile au determinat-o să reflecteze asupra unui subiect des întâlnit în rândul cuplurilor: căsătorie sau concubinaj?

„Am făcut selfiurile astea în Italia cu Tavi și când le-am văzut în dimineața asta m-am gândit să vă provoc la o discuție; căsătorie versus concubinaj. Vouă care considerați că vi se potrivește și de ce?”, a scris vedeta în mediul online.

Gabriela Cristea a recunoscut că, după primul mariaj încheiat prin divorț, era convinsă că nu va mai ajunge vreodată în fața altarului. Totuși, relația cu Tavi Clonda i-a schimbat radical perspectiva asupra vieții de cuplu: „Noi am ales căsătoria, deși eu eram convinsă că nu mă voi mai căsători niciodată, atunci când am divorțat după primul mariaj. Ideea este că eu am găsit omul potrivit care a reușit să-mi schimbe conceptele și viziunea despre viață și cuplu”.

Ea a subliniat faptul că nu vede căsătoria ca fiind superioară concubinajului, ci ca pe o alegere personală care, în cazul lor, s-a dovedit a fi cea mai potrivită. „Nu spun că este mai bun sau mai puțin bun niciunul dintre cele două concepte de cuplu, spun că nouă ni s-a potrivit mai bine căsătoria. Sunt convinsă că dacă alegeam concubinajul, în cazul nostru, nu cred că funcționa. Nu că ne-ar ține un act, pur și simplu simțim amândoi un soi de apartenență care ne dă libertatea să construim”.

Cu sinceritatea care o caracterizează, Gabriela a ținut să demonteze și mitul relațiilor perfecte: „Să nu vă închipuiți că la noi este doar lapte și miere… le avem și noi pe ale noastre, dar important e că am ajuns amândoi la o maturitate și cunoaștere reciprocă să știm cât de mult putem întinde coarda”.

