Asistenții sociali ai Asociației Magic sunt printre primii care îi întâmpină pe părinți după internarea în secțiile de oncopediatrie, îi ascultă, îi îndrumă, îi sprijină, transmițându-le poate cel mai important mesaj de speranță: „nu sunteți singuri”.

Fundația Ringier România și Asociația Magic continuă campania dedicată programului MagiCARE, prin care copiii cu afecțiuni oncologice și familiile lor primesc sprijin constant încă de la internare. În acest interviu, vorbim cu Andreea Dulercea (foto), asistent social al Asociației Magic, despre multele nevoi tăcute ale familiilor cu copii bolnavi de cancer, nevoi care continuă și după externare.

Andreea Dulercea, asistent social al Asociației Magic, lucrează de patru ani cu familiile copiilor diagnosticați cu afecțiuni oncologice sau alte boli grave

„Suntem primii care le transmit copiilor suferinzi mesajul: Nu sunteți singuri!”

– Care este rolul asistenților sociali în spital, dincolo de partea administrativă, și de ce ei sunt esențiali pentru familiile cu copii cu diagnostice grave?

– Suntem primii „ghizi” ai familiei, „recepționerii” din momentul internării. Identificăm toate nevoile fiecărui caz în parte și redirecționăm către programele Magic care pot sprijini aceste nevoi. Apoi, rămânem în contact constant, chiar și după externare. Pe perioada spitalizării, mergem săptămânal în secții cu pachete MagiCARE, personalizate nevoilor de moment ale fiecăruia (inclusiv alimentație specială sau medicamente), îi punem în legătură cu psihologii și navigatorii noștri medicali și îi direcționăm către toate celelalte programe ale noastre. Practic, suntem primii care le transmit mesajul: „nu sunteți singuri”. Și le rămânem la dispoziție pe tot parcursul luptei pe care o au de dus.

Prima întâlnire asistent social – copil are loc în spital, chiar în secțiile de oncopediatrie

– Cum decurge prima întâlnire cu părinții și copiii?

– Prima întâlnire are loc în spital, după internare, când mergem în secțiile de oncopediatrie cu pachetele MagiCARE săptămânale. Atunci ne cunoaștem, povestim despre diagnostic, despre situația socială și financiară a familiei, despre programele noastre care îi pot ajuta: de la NaviMED (navigare medicală, foarte importantă de început cât mai repede acolo unde este nevoie), la MagicHOME (acasă departe de casă a părinților cu copiii internați), Șofer de Suflet (transport de acasă la spital și înapoi acasă), MagicBOX (colete lunare, trimise acasă după externare familiilor cele mai vulnerabile financiar), MagicEDU (burse educaționale care ajută copiii cu diagnostice grave să recupereze materia pierdută în timpul tratamentelor), MagiCAMP (taberele de vară), MagicTICKET (vacanțe pentru întreaga familie) și multe altele – în total, la Asociația Magic avem 12 programe de sprijin pentru copii cu diagnostice oncologice și familiile lor. Și, bineînțeles, totul este gratuit.

Le lăsăm broșuri și numerele noastre de telefon și din acel moment, ei știu că pot apela la noi atunci când au nevoie de ceva. Pe măsură ce trece timpul, se construiește încrederea și vor ști că se și pot baza pe noi oricând, că vom face tot ce ne stă în puteri să îi ajutăm.

„Personalul medical ne anunță când vreun copil are nevoie de navigare medicală, de suplimente, medicamente, alimentație specială sau produse de igienă”

– Cum funcționează colaborarea dintre echipa Magic și spitale? Există un schimb permanent de informații?

– Da, colaborăm constant cu personalul medical care ne anunță când vreun copil are nevoie de navigare medicală sau de suplimente, medicamente, alimentație specială sau orice alte nevoi pot apărea (pijamale, de exemplu, sau produse speciale de igienă). De asemenea, „complotează” cu noi, pentru îndeplinirea unor dorințe ale copiilor sau pentru zilele lor de naștere petrecute în spital. Pentru că multe familii vin din alte orașe, unele foarte îndepărtate, medicii le informează uneori încă dinainte de a ajunge noi în secție despre MagicHOME și Șofer de Suflet.

În plus, avem colaborare permanentă cu spitalele și pentru suportul emoțional al copiilor și părinților. Psihologii noștri clinicieni completează munca medicilor oncopediatri.

„Reevaluăm constant situația familiei, pentru că nevoile copilului se pot schimba, inclusiv evoluția bolii”

– Cum faceți evaluarea socială a unei familii și ce anume vă ajută să înțelegeți ce tip de sprijin are nevoie?

– Evaluarea socială documentează întregul context de viață al familiei, la momentul primirii diagnosticului: situație financiară, locativă, emoțională, starea civilă, numărul de copii rămași acasă, posibilitățile de a ajunge la tratament, de a se caza pe perioada tratamentului, dacă vin din provincie. Contează mult și ceea ce părinții nu spun direct, pentru că se jenează, pentru că nu știu cum să descrie ce simt sau pentru că efectiv nu se gândesc că ar interesa pe cineva: starea de oboseală pe care o resimt, prăbușirea emoțională, lipsa de resurse elementare. Astfel că discuția cu ei trebuie purtată cu mult tact și blândețe, le oferim timp, nu îi presăm, îi lăsăm să povestească atât cât simt că pot în acea zi, urmând ca, pe măsură ce construim încrederea, ei să se deschidă mai mult și să descoperim împreună ce nevoi există.

În funcție de nevoile identificate, direcționăm fiecare familie către alte programe ale asociației și prezentăm cazul fiecărui coleg responsabil de programul vizat. Și, foarte important: nu evaluăm și direcționăm o singură dată, ci reevaluăm constant situația familiei, pentru că nevoile copilului se pot schimba (inclusiv în funcție de evoluția bolii).

Kinetoterapie, logopedie, hipoterapie, psihoterapie sau art-terapie, după ieșirea din spital

– Ce presupune, concret, sprijinul pentru ca un copil să poată ajunge la terapiile de după externare și ce tipuri de terapii sunt necesare în cazul copiilor cu diagnostic oncologic?

Între reprizele de spitalizare și chiar după finalizarea perioadei de tratament, familia rămâne în atenția noastră, copilul este inclus, cum spuneam, în proiectele asociației.

De cele mai multe ori, copiii au nevoie și de terapii diverse de recuperare după tratamentul oncologic, recomandate de medicul curant: kinetoterapie, logopedie, hipoterapie, psihoterapie, art-terapie etc. Noi le plătim aceste terapii, în cazul în care familia nu dispune de resursele necesare, pentru că, de obicei, sunt foarte scumpe și nedecontate de Casa de Asigurări de Sănătate.

Pentru fiecare proiect există o perioadă de acordare a sprijinului ce poate fi prelungită după reevaluări

– Există o perioadă de supraveghere a cazurilor? Dacă da, cum urmăriți evoluția acestora și care sunt criteriile care conduc la oprirea ajutorului? Cum decideți când opriți ajutorul?

– Fiecare proiect al asociației are criterii de eligibilitate și, în urma evaluării psiho-sociale a familiei și direcționării către un proiect anume, se stabilește de la început o perioadă de acordare a sprijinului, pentru fiecare proiect. Însă, în funcție de caz, această perioadă se poate prelungi dacă nevoile de ajutor ale copilului există în continuare și familia nu le poate susține. De asemenea, dacă pe parcursul acordării unui sprijin intervin alte nevoi, cazul este reevaluat și familia primește ajutorul necesar, chiar dacă beneficiază deja de alte programe Magic. De altfel, există multe familii care au beneficiat de toate programele noastre.

În plus, deseori, copii au recăderi, situație în care sprijinul se reia de la zero.Chiar și după finalizarea acordării sprijinului, familiile ne pot contacta dacă apar situații dificile.Și, oricum, rămân în atenția noastră și invităm frecvent, și copiii, și părinții, la activități de recreere și socializare, pe care le organizăm: ateliere de creație, teatru, film, operetă, muzee, petreceri dedicate.

Cei care doresc să se alăture campaniei umanitare în care Fundația Ringier România s-a implicat recent împreună cu Asociația Magic, pentru a susține programul MagiCARE, dedicat copiilor internați în secțiile de oncopediatrie și familiilor lor, o pot face donând 5 euro la numărul 8835.

Campania derulată de Fundația Ringier România împreună cu Asociația Magic, pentru a asigura continuitatea serviciilor programului MagiCARE, invită la un gest simplu și rapid de implicare: un 𝐒𝐌𝐒 𝐜𝐮 𝐭𝐞𝐱𝐭𝐮𝐥 𝐒𝐔𝐏𝐎𝐑𝐓, 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐦𝐚̆𝐫𝐮𝐥 𝟖𝟖𝟑𝟓, care activează o 𝐝𝐨𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚̆ 𝐝𝐞 𝟓 𝐞𝐮𝐫𝐨/𝐥𝐮𝐧𝐚̆. Dacă nu mai doriți sau nu mai puteți susține donația recurentă, o puteți opri oricând, cu un SMS la același număr (8835), cu textul STOP SUPORT.

Campania este realizată cu sprijinul Digi Mobil, Orange România, Telekom România Mobile și Vodafone România. Valoarea donaţiei este de 5 euro/lună. Suma alocată cauzei este de 5 euro/lună. Nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament. În reţelele Digi Mobil, Orange şi Telekom România Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reţinut la achiziţionarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele preplătite în reţeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.



Citește mai multe despre copiii pe care FUNDATIA RINGIER ii sprijina de 14 ani la rubrica AJUTA COPIII