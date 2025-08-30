Andreea Esca, cea mai longevivă prezentatoare de știri de România, și-a serbat ziua de naștere ieri, 29 august. Întoarsă recent dintr-o vacanță cu familia în Franța, la socrii ei, Andreea Esca a participat pe 27 august la lansarea grilei de toamnă la Pro TV, urmând ca apoi să își aniverseze ziua de naștere.

Andreea Esca, nouă vacanță de ziua ei

Pe 29 august, Andreea Esca a plecat într-o nouă vacanță, unde a apărut într-un costum de baie roșu, imaginile fiind făcute chiar de Alexandre Eram, soțul ei. „Eu. Azi. 29.08.2025”, a fost mesajul transmis de vedetă în dreptul imaginilor. Apare purtând ochelari de soare cu ramă galbenă și costum de baie roșu.

Fanii au reacționat când au văzut-o: „În sfârșit am elucidat misterul de la Pro Tv! Lipsa dnei Andreea de la știrile de seară. Vacanță minunată vă doresc! Mulți ani fericiți și împliniți!”, i-a scris cineva. „Un pic mai modest!”, a atenționat-o altcineva.

„Faină Doamna! Cu aură de multă energie și viață. La mulți și frumoși ani🤍🤍”, a fost mesajul altui fan. „La mulți ani cu sănătate”, i-a urat un fan. Și nenumărate vedete i-au făcut urări vedetei Pro TV, Amalia Năstase, Giulia Anghelescu, Alex Dima, Pavel Bartoș, Elvira Deatcu, Mirela Oprișor, Dana Rogoz și multe altele i-au urat „La mulți ani”.

Un mesaj special l-a primit de la Alexia Eram, fiica ei. „La mulți ani femeii care m-a făcut să fiu ceea ce sunt ❤️ Pentru totdeauna modelul meu și cea mai bună prietenă! Te iubesc, mama”, a scris tânăra pe Instagram, alături de multe poze vechi și noi cu ele.

Andreea Esca, curiozitate pentru fanii ei

În urmă cu câteva săptămâni, după ce a prezentat ediția de seară a Știrilor Pro TV, Andreea Esca a postat un mesaj ironic pe rețelele sociale, sugerând că încă există oameni care cred că principalul jurnal de la ora 19.00 nu este transmis în direct.

Mesajul a fost publicat pe pagina sa oficială de Facebook a vedetei, imediat după încheierea emisiunii. Prezentatoarea, care se află în fruntea știrilor Pro TV încă de la lansarea postului, a făcut trimitere la ideea greșită că jurnalul ar fi preînregistrat.

„Întrebarea mea din această seară este: Există cineva, după 30 de ani de Știrile Pro TV, la Pro TV România, care nu știe că jurnalul de la ora 19.00 este NUMAI în direct, live, chiar atunci când vă uitați??????? Întreb pentru un prieten”.

Postarea a fost rapid distribuită de fani și a stârnit numeroase reacții, mulți dintre urmăritori confirmând că știu foarte bine că jurnalul este difuzat în direct. O vedetă a și reacționat, e vorba despre Corina Caragea. Prezentatoarea știrilor din Sport de la Pro TV a zis: „Daaa, și eu primesc această întrebare”.

