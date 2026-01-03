Vineri, 2 ianuarie 2026, Loredana Groza și-a luat rămas bun de la tatăl său, Vasile Groza, la Cimitirul Bellu din București. Acesta s-a stins din viață pe 30 decembrie 2025, în penultima zi a anului, după o perioadă în care se confrunta cu mai multe probleme de sănătate și era internat într-un spital privat din Capitală.

La înmormântare au fost prezenți prieteni, familie și apropiați, printre care și Mihai Gâdea, care a adus un buchet de flori în semn de omagiu. Prezentatorul TV a împărtășit pe rețelele de socializare o fotografie alături de Loredana Groza și fiica acesteia, Elena, însoțită de mesajul emoționant: „A fost o zi grea, dar avem credință. Vă iubesc”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Rudele și prietenii au venit să-i ofere artistei sprijinul în această zi extrem de dificilă, iar Loredana, vizibil afectată, și-a luat rămas bun de la cel care i-a fost mereu alături și un susținător necondiționat în viață.

Loredana Groza a fost extrem de apropiată de tatăl său

Loredana Groza a fost mereu extrem de apropiată de tatăl său, iar Vasile Groza nu a ascuns niciodată mândria pe care o simțea pentru fiica lui. Artist la bază, acesta a fost unul dintre cei mai importanți susținători ai Loredanei în drumul ei către succes. Într-un interviu mai vechi, Vasile Groza povestea cum i-a fost descoperit talentul și cum a mers alături de ea la repetiții, concursuri și concerte încă din copilărie, rămânând prezent și la spectacolele ei chiar și după ce aceasta a devenit una dintre cele mai iubite artiste din România.

„Eu având un serviciu mai lejer, când era ea în ascensiune, eram umbra ei. Era totuși minoră. Consideram că e necesar să fiu lângă ea. Iar acum ne-a intrat în puterea obișnuinței, când se duce undeva, mergem și noi. Pe Loredana nu am încurajat-o, a răsărit deodată floare. O știm de când se urca pe taburet și cânta, avea trei anișori. Cântă de când a făcut ochi. Văd că merge înainte, e bine, a înzestrat-o Dumnezeu, i-a dat tot ce-i trebuie, și frumusețe, și glas… Era în vacanță, la bunici, avea un colac în mână, iar câinele era în ușa anexei. Ea s-a dus să-i dea colacul, iar câinele i-a luat și mâna, și acum are semn.

Atunci am zis că se face cântăreață, așa de tare a urlat, de au fugit toate găinile. Elena cântă și ea. Dar gândește în engleză. A făcut la Școala britanică. Dar îmi zice să nu o pun la tradus. Ea știe engleza la perfecție”, a declarat tatăl Loredanei Groza, într-un interviu mai vechi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE