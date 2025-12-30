Ca să înțelegem mai bine la ce mă refer, încep cu o știre din ultimele 24 de ore. Ne-am uitat toți la discuțiile Trump-Zelenski, plus Putin prin telefon. Am așteptat un semn de pace. Între timp, dronele americane loveau Venezuela pretextând că luptă cu drogurile. Un stat cu putere nucleară care face legea într-o zonă unde vrea doar o ordine convenabilă. Sună cunoscut, nu? Gaza, Ucraina? Putem face o paralelă între cele două invazii, dar vedem și dubla măsură a judecății, Rusia plină de sancțiuni, Israelul jubilând după ce a fost lăsat să comită atrocitățile din Gaza fără sancțiuni, fără condamnări.

Ce naște dubla măsură? Și mai multă agresiune. 2025 a adus și mai multă intoleranță și antisemitism. Nu am văzut niciodată șuvoaiele de conspirații „cu jidani” care s-au revărsat anul ăsta pe rețele. O parte vine din sentimentul anti-israelian, după Gaza, dar mare parte era un antisemitism latent care pândea acolo și care merge mână în mână și cu anti-migrația. Mulți dintre extremiștii antisemiți sunt și antimusulmani, iar apărarea lor nu poate fi decât o stângă puternică, lucidă, una capabilă să critice Israelul în timp ce luptă cu antisemiții.

Situația ne arată și dezastruoasa politică externă a lui Netanyahu care a încurajat extrema dreaptă în Europa, iar acum culege roadele. Ar fi grav ar fi să ignorăm un antisemitism evident, prezent la fiecare pas în România de azi. Cum lupți cu el? În niciun caz prin descurajarea tinerilor de a se apropia de stânga. Liderilor europeni și români stânga li se pare mai rea decât inamicii ei de extrema dreaptă.

Duble măsuri interne

În România, cetățenii sunt în continuare infantilizați. E incredibil cum nu se comunică foarte clar ce și cum cheltuim pentru războiul din Ucraina. Oamenii știu că avem cheltuieli de război. Poate le-ar și înțelege, dar atitudinea autorităților este complet stupidă: nu le spunem pentru că, dup-aia, se oftică. Și atunci ce facem? O ardem cu deficitul, povestim că s-a cheltuit mult pe petreceri și cumetrii, iar acum trebuie să plătim toți. Morala asta continuă ținută de Bolojan celor care cheltuie prea mult a fost dubla măsură a anului. Au plătit și vor plăti categorii defavorizate, dar a fost un an bun pentru profiturilor celor cu afaceri mari și foarte mari.

Problema fascismului. Există un fascism istoric, cu legionari și fantasme mistic-violente, dar există și o extremă dreaptă complet lipsită de empatie, care nu înțelege construcția socială, un fascism al „antreprenorilor”, foarte bine reprezentat și el. Credeți că, după ce a fost îndepărtat pericolul Georgescu, i-a venit întâmplător ideea USR-ului să interzică „propaganda comunistă”? Nu, pentru ei ideile de egalitate și cheltuieli sociale chiar e periculoasă, tot visul lor politic e construit pe inegalitate și extractivism violent (muncă multă, bani puțini; protecția afacerilor cu bani publici etc.). Și tot în mințile lor e sădită o sămânță revizionistă periculoasă, și anume că acei comuniști care au pus nazismul cu botul pe labe au fost de fapt „adevărații răi”. De unde educație când de acolo se taie sălbatic? Și de unde vigilență morală când se fac programe la română în care ne doare fix în cot de derapajele înaintașilor noștri? Vezi excelentul articol al lui Andrei Terian despre programa la română!

2025  fost un an de avans pentru fascisme diverse, iar Nicușor Dan și „progresiștii” useriști n-au zis nici „pâs”, au încurajat de fapt discursul anti-stânga și foarte dreapta. Dan se tot închină la Făgăraș prin diverse bisericuțe-cuiburi legionare. Iar Georgescu merge la tribunal că a conspirat cu legionari. Asta da dublă măsură.

Revolta din justiție. Dubla măsură e cât casa. Practic, ni se spune că justiția e liberă, dar e ocupată de „oameni răi”. Scoatem oamenii răi, punem oameni buni, le mai luăm din libertăți și am rezolvat. Nu e așa de simplu. Problema e tot una economică. Noi am creat o burghezie artificială cu bani de la buget. Și nu e o burghezie industrială sau financiară. E o burghezie bugetară, cu sereiști, polițiști, magistrați. Plini de bani, tineri pensionari care, după ce ies din activitate, se apucă și de afaceri „servite” tot pe lângă stat, comisioane, afaceri publice, institute publice etc. Pe ăștia nu-i urnești din posturile calde fără să-i sperii. Îi poți speria doar cu revolte populare serioase și cu revendicări economice, cu partide care vin gata să rupă vechile contracte. La noi însă, politicul pare puternic, dar a ajuns anexă, nu mai poate face nimic fără această burghezie fabricată cu grijă în 20 de ani.

Asta se întâmplă și cu Curtea Constituțională. Se întreabă mulți acum de unde atâta tupeu, cum să blochezi tot pentru că nu vrei să-ți pierzi venituri de bancher (sute de mii de euro pe an)? Da, dar ăia nu vorbesc doar în numele lor. Ce s-ar întâmpla dacă ar veni o forță politică și ar vorbi despre o plafonare a veniturilor de la stat, 2.000-3.000 de euro maximum și gata, indiferent de „contribuții” și alte vrăjeli? I-ar linșa, vă spun eu, toți, sereiști, procurori s-ar apuca de muncă. Din fericire pentru ei, niciun politician nu i-a deranjat de decenii.

Ce ne arată dubla măsură? Că narativele pe baza cărora construiam politici până acum, externe și interne, sunt praf. Nu mai suntem nici „vestul bun la suflet”, nici culmea prosperității și a statului social. Uniunea Europeană e o adevărată explozie de dublă măsură (de exemplu, a apucat-o militarismul și a devenit și mai dependentă de americani). Când nu mai ai cu ce vopsi gardul, labilitatea e extremă, se poate întâmpla orice de pe o zi pe alta. Și, da, nu se pot întâmpla decât lucruri rele, dacă te uiți la opoziție. Dar stați liniștiți, la anul va fi mai rău. Un rău cunoscut dinainte e mai puțin rău.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Andra nu se pricepe chiar la toate stilurile muzicale: „Nu e punctul meu forte”

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultimă oră. Anunțul de care absolut toți românii se temeau tocmai a venit în urmă cu câteva momente! Se întâmplă chiar acum, nu mai e loc de întors. Ne afectează pe toți, chiar vom resimți din plin
Viva.ro
Ultimă oră. Anunțul de care absolut toți românii se temeau tocmai a venit în urmă cu câteva momente! Se întâmplă chiar acum, nu mai e loc de întors. Ne afectează pe toți, chiar vom resimți din plin
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Unica.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Elle.ro
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
gsp
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.RO
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Parteneri
Imagini rare cu văduvul lui Brigitte Bardot! A rămas singur la 82 de ani! Un nume cunoscut, controversat, dar totuși, bărbatul pe care Bardot l-a iubit cel mai mult. S-a căsătorit cu el după doar o lună de relație
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu văduvul lui Brigitte Bardot! A rămas singur la 82 de ani! Un nume cunoscut, controversat, dar totuși, bărbatul pe care Bardot l-a iubit cel mai mult. S-a căsătorit cu el după doar o lună de relație
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Avantaje.ro
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Femeie din București spulberată de o mașină pe trotuar, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Șoferul nu era băut sau drogat
Știri România 12:07
Femeie din București spulberată de o mașină pe trotuar, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Șoferul nu era băut sau drogat
Vremea în București în perioada 30-31 decembrie: ANM anunță fulguieli și maxime de 5 grade Celsius
Știri România 11:33
Vremea în București în perioada 30-31 decembrie: ANM anunță fulguieli și maxime de 5 grade Celsius
Parteneri
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în spital”
Adevarul.ro
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în spital”
Ce s-a ales de cel mai bogat român. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu
Fanatik.ro
Ce s-a ales de cel mai bogat român. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Unica.ro
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Viva.ro
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o

Monden

Ștefan Bănică jr și Emilia Popescu, număr ironic la Revelionul cel mai nebun de la Antena 1: „O satiră politică, vis-a-vis de situația politică actuală din România”
Stiri Mondene 12:24
Ștefan Bănică jr și Emilia Popescu, număr ironic la Revelionul cel mai nebun de la Antena 1: „O satiră politică, vis-a-vis de situația politică actuală din România”
Andra nu se pricepe chiar la toate stilurile muzicale: „Nu e punctul meu forte”
Exclusiv
Stiri Mondene 12:00
Andra nu se pricepe chiar la toate stilurile muzicale: „Nu e punctul meu forte”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari
ObservatorNews.ro
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Libertateapentrufemei.ro
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Parteneri
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.ro
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
GSP.ro
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
Parteneri
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Mediafax.ro
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
„Mama a trebuit să dispară”. Planul diabolic pus la cale de tânăra din Sibiu pentru a scăpă de cea care i-a dat viață. INCREDIBIL de ce
StirileKanalD.ro
„Mama a trebuit să dispară”. Planul diabolic pus la cale de tânăra din Sibiu pentru a scăpă de cea care i-a dat viață. INCREDIBIL de ce
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Redactia.ro
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Tudorel Toader anticipează verdictul CCR referitor la pensiile speciale ale magistraților: „S-a creat o presiune”
Politică 07:03
Tudorel Toader anticipează verdictul CCR referitor la pensiile speciale ale magistraților: „S-a creat o presiune”
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent”
Politică 29 dec.
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental