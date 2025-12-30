Ca să înțelegem mai bine la ce mă refer, încep cu o știre din ultimele 24 de ore. Ne-am uitat toți la discuțiile Trump-Zelenski, plus Putin prin telefon. Am așteptat un semn de pace. Între timp, dronele americane loveau Venezuela pretextând că luptă cu drogurile. Un stat cu putere nucleară care face legea într-o zonă unde vrea doar o ordine convenabilă. Sună cunoscut, nu? Gaza, Ucraina? Putem face o paralelă între cele două invazii, dar vedem și dubla măsură a judecății, Rusia plină de sancțiuni, Israelul jubilând după ce a fost lăsat să comită atrocitățile din Gaza fără sancțiuni, fără condamnări.

Ce naște dubla măsură? Și mai multă agresiune. 2025 a adus și mai multă intoleranță și antisemitism. Nu am văzut niciodată șuvoaiele de conspirații „cu jidani” care s-au revărsat anul ăsta pe rețele. O parte vine din sentimentul anti-israelian, după Gaza, dar mare parte era un antisemitism latent care pândea acolo și care merge mână în mână și cu anti-migrația. Mulți dintre extremiștii antisemiți sunt și antimusulmani, iar apărarea lor nu poate fi decât o stângă puternică, lucidă, una capabilă să critice Israelul în timp ce luptă cu antisemiții.

Situația ne arată și dezastruoasa politică externă a lui Netanyahu care a încurajat extrema dreaptă în Europa, iar acum culege roadele. Ar fi grav ar fi să ignorăm un antisemitism evident, prezent la fiecare pas în România de azi. Cum lupți cu el? În niciun caz prin descurajarea tinerilor de a se apropia de stânga. Liderilor europeni și români stânga li se pare mai rea decât inamicii ei de extrema dreaptă.

Duble măsuri interne

În România, cetățenii sunt în continuare infantilizați. E incredibil cum nu se comunică foarte clar ce și cum cheltuim pentru războiul din Ucraina. Oamenii știu că avem cheltuieli de război. Poate le-ar și înțelege, dar atitudinea autorităților este complet stupidă: nu le spunem pentru că, dup-aia, se oftică. Și atunci ce facem? O ardem cu deficitul, povestim că s-a cheltuit mult pe petreceri și cumetrii, iar acum trebuie să plătim toți. Morala asta continuă ținută de Bolojan celor care cheltuie prea mult a fost dubla măsură a anului. Au plătit și vor plăti categorii defavorizate, dar a fost un an bun pentru profiturilor celor cu afaceri mari și foarte mari.

Problema fascismului. Există un fascism istoric, cu legionari și fantasme mistic-violente, dar există și o extremă dreaptă complet lipsită de empatie, care nu înțelege construcția socială, un fascism al „antreprenorilor”, foarte bine reprezentat și el. Credeți că, după ce a fost îndepărtat pericolul Georgescu, i-a venit întâmplător ideea USR-ului să interzică „propaganda comunistă”? Nu, pentru ei ideile de egalitate și cheltuieli sociale chiar e periculoasă, tot visul lor politic e construit pe inegalitate și extractivism violent (muncă multă, bani puțini; protecția afacerilor cu bani publici etc.). Și tot în mințile lor e sădită o sămânță revizionistă periculoasă, și anume că acei comuniști care au pus nazismul cu botul pe labe au fost de fapt „adevărații răi”. De unde educație când de acolo se taie sălbatic? Și de unde vigilență morală când se fac programe la română în care ne doare fix în cot de derapajele înaintașilor noștri? Vezi excelentul articol al lui Andrei Terian despre programa la română!

2025 fost un an de avans pentru fascisme diverse, iar Nicușor Dan și „progresiștii” useriști n-au zis nici „pâs”, au încurajat de fapt discursul anti-stânga și foarte dreapta. Dan se tot închină la Făgăraș prin diverse bisericuțe-cuiburi legionare. Iar Georgescu merge la tribunal că a conspirat cu legionari. Asta da dublă măsură.

Revolta din justiție. Dubla măsură e cât casa. Practic, ni se spune că justiția e liberă, dar e ocupată de „oameni răi”. Scoatem oamenii răi, punem oameni buni, le mai luăm din libertăți și am rezolvat. Nu e așa de simplu. Problema e tot una economică. Noi am creat o burghezie artificială cu bani de la buget. Și nu e o burghezie industrială sau financiară. E o burghezie bugetară, cu sereiști, polițiști, magistrați. Plini de bani, tineri pensionari care, după ce ies din activitate, se apucă și de afaceri „servite” tot pe lângă stat, comisioane, afaceri publice, institute publice etc. Pe ăștia nu-i urnești din posturile calde fără să-i sperii. Îi poți speria doar cu revolte populare serioase și cu revendicări economice, cu partide care vin gata să rupă vechile contracte. La noi însă, politicul pare puternic, dar a ajuns anexă, nu mai poate face nimic fără această burghezie fabricată cu grijă în 20 de ani.

Asta se întâmplă și cu Curtea Constituțională. Se întreabă mulți acum de unde atâta tupeu, cum să blochezi tot pentru că nu vrei să-ți pierzi venituri de bancher (sute de mii de euro pe an)? Da, dar ăia nu vorbesc doar în numele lor. Ce s-ar întâmpla dacă ar veni o forță politică și ar vorbi despre o plafonare a veniturilor de la stat, 2.000-3.000 de euro maximum și gata, indiferent de „contribuții” și alte vrăjeli? I-ar linșa, vă spun eu, toți, sereiști, procurori s-ar apuca de muncă. Din fericire pentru ei, niciun politician nu i-a deranjat de decenii.

Ce ne arată dubla măsură? Că narativele pe baza cărora construiam politici până acum, externe și interne, sunt praf. Nu mai suntem nici „vestul bun la suflet”, nici culmea prosperității și a statului social. Uniunea Europeană e o adevărată explozie de dublă măsură (de exemplu, a apucat-o militarismul și a devenit și mai dependentă de americani). Când nu mai ai cu ce vopsi gardul, labilitatea e extremă, se poate întâmpla orice de pe o zi pe alta. Și, da, nu se pot întâmpla decât lucruri rele, dacă te uiți la opoziție. Dar stați liniștiți, la anul va fi mai rău. Un rău cunoscut dinainte e mai puțin rău.

