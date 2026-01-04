Nicolas Maduro și soția sa vor aștepta procesul în închisoare

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa au ajuns la baza Gărzii Naționale Aeriene Stewart, la nord de New York City, sâmbătă după-amiază, la câteva ore după capturarea lor în timpul unei operațiuni militare americane în Caracas.

Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați peste noapte de la domiciliul lor din Caracas. Au fost transportați la nava de război USS Iwo Jima înainte de a fi transportați cu avionul la New York pentru a se confrunta cu acuzații penale.

Două surse familiarizate cu cazul au declarat pentru CBS News că Maduro și Flores urmează să fie duși la Centrul Metropolitan de Detenție, o unitate federală din Brooklyn. Închisoarea e renumită pentru că Sean „Diddy” Combs, Ghislaine Maxwell, R Kelly și Luigi Mangione au stat și ei acolo.

Cu ce acuzații se confruntă cuplul Maduro

Într-un rechizitoriu suplimentar depus în Districtul Sudic din New York împotriva lui Maduro, a membrilor familiei sale și a cabinetului său, SUA îl acuză pe liderul sud-american de conspirație la comiterea de narcoterorism și la importul de cocaină.

Liderul Venezuelei mai este acuzat de posesie și conspirație la deținerea de „mitraliere și dispozitive distructive”, conform rechizitoriului dezvăluit sâmbătă de procurorul general Pam Bondi.

„În curând se vor confrunta cu mânia deplină a justiției americane pe pământ american, în instanțele americane”, a spus Bondi.

Acuzațiile par a fi aceleași cu cele formulate într-un rechizitoriu din 2020 împotriva lui Maduro și a mai multor consilieri cheie.

Rechizitoriul, întocmit de procurorul american din New York, Jay Clayton, spune: „De peste 25 de ani, liderii Venezuelei au abuzat de pozițiile lor de încredere publică și au corupt instituții odinioară legitime pentru a importa tone de cocaină în Statele Unite”, înainte de a susține că Maduro „se află în fruntea acestei corupții și s-a asociat cu complicii săi pentru a-și folosi autoritatea obținută ilegal și instituțiile pe care le-a corodat pentru a transporta mii de tone de cocaină în Statele Unite”.

Guvernul SUA a susținut, de asemenea, că Flores este implicată în presupusele crime ale soțului ei. Conform rechizitoriului, Flores ar fi intermediat o întâlnire între un traficant de droguri la scară largă și directorul Oficiului Național Antidrog din Venezuela, Nestor Reverol Torres, și ar fi acceptat mită în valoare de sute de mii de dolari în 2007.

Traficantul ar fi aranjat o mită pentru Reverol Torres – 100.000 de dolari pe zbor – pentru a expedia cocaină, susțin procurorii. Reverol Torres a fost pus sub acuzare în 2015 de procurorii americani din New York.

În rechizitoriul depus împotriva lui Maduro în 2020, procurorii federali au susținut că liderul venezuelean și alți înalți oficiali guvernamentali venezueleni au colaborat cu gruparea de gherilă columbiană Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sau FARC, pentru a trafica cocaină și arme către SUA.

Maduro a negat în trecut acuzațiile împotriva sa.

La câteva ore după operațiune, președintele Trump a declarat că Statele Unite vor conduce Venezuela cel puțin temporar și vor exploata vastele sale rezerve de petrol pentru a le vinde altor națiuni.

Primarul New York-ului a condamnat operațiunea americană din Venezuela

Anterior, primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a condamnat operațiunea americană din Venezuela.

„Am fost informat în această dimineață despre capturarea de către armata americană a președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale, precum și despre planificata lor detenție în custodie federală aici, în New York City.

Atacarea unilaterală a unei națiuni suverane este un act de război și o încălcare a dreptului federal și internațional.

Această urmărire flagrantă a schimbării de regim nu îi afectează doar pe cei din străinătate, ci îi afectează direct pe newyorkezi, inclusiv pe zeci de mii de venezueleni care numesc acest oraș acasă. Accentul meu este pe siguranța lor și pe siguranța fiecărui newyorkez, iar administrația mea va continua să monitorizeze situația și să emită îndrumări relevante.” – a scris Mamdani pe X.

