Nicolas Maduro și soția sa vor aștepta procesul în închisoare

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa au ajuns la baza Gărzii Naționale Aeriene Stewart, la nord de New York City, sâmbătă după-amiază, la câteva ore după capturarea lor în timpul unei operațiuni militare americane în Caracas.

Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați peste noapte de la domiciliul lor din Caracas. Au fost transportați la nava de război USS Iwo Jima înainte de a fi transportați cu avionul la New York pentru a se confrunta cu acuzații penale.

Două surse familiarizate cu cazul au declarat pentru CBS News că Maduro și Flores urmează să fie duși la Centrul Metropolitan de Detenție, o unitate federală din Brooklyn. Închisoarea e renumită pentru că Sean „Diddy” Combs, Ghislaine Maxwell, R Kelly și Luigi Mangione au stat și ei acolo.

Cu ce acuzații se confruntă cuplul Maduro

Într-un rechizitoriu suplimentar depus în Districtul Sudic din New York împotriva lui Maduro, a membrilor familiei sale și a cabinetului său, SUA îl acuză pe liderul sud-american de conspirație la comiterea de narcoterorism și la importul de cocaină.

Liderul Venezuelei mai este acuzat de posesie și conspirație la deținerea de „mitraliere și dispozitive distructive”, conform rechizitoriului dezvăluit sâmbătă de procurorul general Pam Bondi.

„În curând se vor confrunta cu mânia deplină a justiției americane pe pământ american, în instanțele americane”, a spus Bondi.

Acuzațiile par a fi aceleași cu cele formulate într-un rechizitoriu din 2020 împotriva lui Maduro și a mai multor consilieri cheie.

Rechizitoriul, întocmit de procurorul american din New York, Jay Clayton, spune: „De peste 25 de ani, liderii Venezuelei au abuzat de pozițiile lor de încredere publică și au corupt instituții odinioară legitime pentru a importa tone de cocaină în Statele Unite”, înainte de a susține că Maduro „se află în fruntea acestei corupții și s-a asociat cu complicii săi pentru a-și folosi autoritatea obținută ilegal și instituțiile pe care le-a corodat pentru a transporta mii de tone de cocaină în Statele Unite”.

Guvernul SUA a susținut, de asemenea, că Flores este implicată în presupusele crime ale soțului ei. Conform rechizitoriului, Flores ar fi intermediat o întâlnire între un traficant de droguri la scară largă și directorul Oficiului Național Antidrog din Venezuela, Nestor Reverol Torres, și ar fi acceptat mită în valoare de sute de mii de dolari în 2007.

Traficantul ar fi aranjat o mită pentru Reverol Torres – 100.000 de dolari pe zbor – pentru a expedia cocaină, susțin procurorii. Reverol Torres a fost pus sub acuzare în 2015 de procurorii americani din New York.

În rechizitoriul depus împotriva lui Maduro în 2020, procurorii federali au susținut că liderul venezuelean și alți înalți oficiali guvernamentali venezueleni au colaborat cu gruparea de gherilă columbiană Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sau FARC, pentru a trafica cocaină și arme către SUA.

Maduro a negat în trecut acuzațiile împotriva sa.

La câteva ore după operațiune, președintele Trump a declarat că Statele Unite vor conduce Venezuela cel puțin temporar și vor exploata vastele sale rezerve de petrol pentru a le vinde altor națiuni.

Primarul New York-ului a condamnat operațiunea americană din Venezuela

Anterior, primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a condamnat operațiunea americană din Venezuela.

„Am fost informat în această dimineață despre capturarea de către armata americană a președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale, precum și despre planificata lor detenție în custodie federală aici, în New York City.

Atacarea unilaterală a unei națiuni suverane este un act de război și o încălcare a dreptului federal și internațional.

Această urmărire flagrantă a schimbării de regim nu îi afectează doar pe cei din străinătate, ci îi afectează direct pe newyorkezi, inclusiv pe zeci de mii de venezueleni care numesc acest oraș acasă. Accentul meu este pe siguranța lor și pe siguranța fiecărui newyorkez, iar administrația mea va continua să monitorizeze situația și să emită îndrumări relevante.” – a scris Mamdani pe X.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nicolas Maduro și soția lui au ajuns în New York: vor fi deținuți în închisoarea în care au stat Sean "Diddy" Combs și R. Kelly
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
Elle.ro
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
gsp
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
GSP.RO
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
„Nu mă așteptam la asta”. Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: ce a remarcat la românii care nu vorbesc engleză
GSP.RO
„Nu mă așteptam la asta”. Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: ce a remarcat la românii care nu vorbesc engleză
Parteneri
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Libertateapentrufemei.ro
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Avantaje.ro
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Profesoara din Sibiu care a renunțat la învățământul clasic pentru a-i învăța altfel gramatica pe copii
Știri România 03 ian.
Profesoara din Sibiu care a renunțat la învățământul clasic pentru a-i învăța altfel gramatica pe copii
Nelu, tată tânăr și curier în Germania, găsit mort după ce fusese dat dispărut: „Am rămas fără puiul meu drag!”
Știri România 03 ian.
Nelu, tată tânăr și curier în Germania, găsit mort după ce fusese dat dispărut: „Am rămas fără puiul meu drag!”
Parteneri
Lovitură fulger a SUA la Caracas: cum a fost „decapitat” regimul Maduro într-o jumătate de oră
Adevarul.ro
Lovitură fulger a SUA la Caracas: cum a fost „decapitat” regimul Maduro într-o jumătate de oră
Fotbalistul român crescut de Juventus și Manchester City umilește Franța la „mondialul” lui Piqué! Pasă de gol, sub privirile lui Ronaldo
Fanatik.ro
Fotbalistul român crescut de Juventus și Manchester City umilește Franța la „mondialul” lui Piqué! Pasă de gol, sub privirile lui Ronaldo
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
Elle.ro
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Cum au apărut Adina Alberts și Viorel Cataramă la petrecerea de Anul Nou. Soția omului de afaceri a îmbrăcat o rochie strălucitoare
Stiri Mondene 03 ian.
Cum au apărut Adina Alberts și Viorel Cataramă la petrecerea de Anul Nou. Soția omului de afaceri a îmbrăcat o rochie strălucitoare
Ce a pățit Jorge în vacanța în Thailanda: „Mai e și prima oară aici. Două zile nu am ieșit din cameră”
Stiri Mondene 03 ian.
Ce a pățit Jorge în vacanța în Thailanda: „Mai e și prima oară aici. Două zile nu am ieșit din cameră”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Un tânăr a supravieţuit în clubul groazei din Elveţia după ce şi-a pus mâna pe cruciuliţă: focul l-a ocolit
ObservatorNews.ro
Un tânăr a supravieţuit în clubul groazei din Elveţia după ce şi-a pus mâna pe cruciuliţă: focul l-a ocolit
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Parteneri
Stadionul-SF din Venezuela pentru care Maduro a investit masiv timp de 10 ani » 40.000 de locuri: destinat unui alt sport, NU fotbalului
GSP.ro
Stadionul-SF din Venezuela pentru care Maduro a investit masiv timp de 10 ani » 40.000 de locuri: destinat unui alt sport, NU fotbalului
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
GSP.ro
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
Parteneri
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Mediafax.ro
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Scene șocante la derby-ul Cataluniei! Fanii lui Espanyol au aruncat cu bancnote cu chipul lui Joan García, portarul Barcelonei. „Vrem capul lui”. Foto și video
Fanatik.ro
Scene șocante la derby-ul Cataluniei! Fanii lui Espanyol au aruncat cu bancnote cu chipul lui Joan García, portarul Barcelonei. „Vrem capul lui”. Foto și video
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026