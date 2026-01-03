„Astăzi s-au întâmplat următoarele lucruri:

0. Maduro a fost un dictator, un ticălos, un criminal și traficant de droguri. Ce i se întâmplă e ceea ce merită.

1. Trump a renunțat la Nobelul pentru Pace.

2. A făcut ce știe el mai bine: show business, spectacol și afacere. A vândut operațiunea militară specială foarte bine. Guvernele lumii admiră sau invidiază performanța americană. Apoi, a luat pur și simplu în stăpânire Venezuela, transformând-o în afacerea lui personală. SUA o va guverna, îi va exploata resursele, în primul rând petrolul, pe care îl va vinde țărilor interesate, după tarifarul Trump. Tranziția spre un nou guvern local poate dura oricât.

3. Sloganul lui Trump, Make America Great Again, se modifică: Make America Great! Atât. Regele vrea ca SUA să controleze, într-un fel sau altul, America de Sud, America Centrală, cu Mexic cu tot, Canada și Groenlanda. Ținta următoare va fi probabil Cuba, foarte potrivită pentru un scenariu Venezuela; apoi, Panama. Acesta e Marele Plan.

4. Relația cu Putin va fi păstrată, în ciuda declarațiilor pro Maduro ale Kremlinului. Trump nu va avea nicio jenă s-o facă în continuare pe porumbelul păcii în Ucraina.

5. Ceva îmi spune că, deși Trump n-a informat Congresul SUA în legătură cu operațiunea, un alt porumbel a zburat spre Xi Jinping. Cu ce consecințe, se va vedea.

6. Peste toate acestea, caracterul istoric al acestei zile constă în sfârșitul unei epoci începute tot în America, acum 250 de ani, pe care aș numi-o Epoca Umanistă și începutul a ceea ce va fi Epoca de Piatră Nucleară”, a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Amintim că Statele Unite au efectuat „o lovitură de amploare împotriva Venezuelei”, potrivit lui Donald Trump, și că Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, au fost capturați și scoși din țară.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că președintele venezuelean și soția sa au fost puși sub acuzare în districtul sudic al New Yorkului, fiind acuzați de infracțiuni extrem de grave. Maduro este acuzat de conspirație de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de mitraliere și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru folosirea acestora împotriva Statelor Unite. Maduro și soția sa vor fi judecați în SUA.

Bondi a afirmat că cei doi „vor înfrunta întreaga furie a justiției americane pe teritoriul american, în instanțele americane”, mulțumind totodată militarilor americani pentru „misiunea extrem de reușită” care a dus la capturarea celor doi presupuși traficanți internaționali de droguri.

