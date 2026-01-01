„M-am bucurat să savurez Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, la TVR, alături de un mic public internațional. Mare ne-a fost mirarea să constatăm că la 70 de ani de la primele emisiuni (pe prima crainică de știri, Cleo Stieber, am avut onoarea s-o cunosc în anii 1990 la Köln), TVR se percepe ca „Televiziunea românilor” – un insert nou, în colțul din dreapta sus, în completarea logo-ului”, a transmis Robert Schwartz pe Facebook, conform InPolitics.

„Ne-am întrebat cum s-or simți cetățenii români aparținând minorităților etnice din România, dar și expații care muncesc, trăiesc și plătesc impozite din care se finanțează media publice din România”, a adăugat membrul USR.

„BBC, ARD, ZDF, TF, TVE și alte televiziuni publice evită formulări “identitare”, tocmai pentru a nu crea o excludere simbolică. Accentul cade pe serviciul public, neutralitate și pluralism, nu pe identitate etnică. Eu percep media publice într-o democrație ca instituții pentru toți rezidenții, inclusiv minorități, imigranți, diaspora. Urmărind programele diverse ale canalelor TVR, tocmai asta se întâmplă. De ce ar fi nevoie acum, la 70 de ani de la înființare, de o “rebranduire”? M-aș bucura să putem dezbate acest subiect în mod civilizat”, a conchis șeful Radioului public.

Amintim că, potrivit negocierilor din coaliție, PNL a dat la finalul anului trecut șefia TVR (Adriana Săftoiu), USR a dat șefia Radioului public (Robert Schwartz), iar PSD a dat șefia Autorității Electorale Permanente (Adrian Țuțuianu).

Născut în 1956 la Sibiu, Robert Schwartz a absolvit Germanistica la Universitatea din București cu nota maximă și a colaborat încă din studenție cu redacțiile germane ale Radioteleviziunii Române, a transmis partidul condus de Dominic Fritz în noiembrie 2025.

Robert Schwartz a fost redactor-șef la Deutsche Welle, unde a acumulat o experiență de 30 de ani

Schwartz a lucrat ca profesor și în 1990 a devenit primul director ales al Liceului German din București după Revoluție. Stabilit în Germania din 1991, Schwartz s-a alăturat Deutsche Welle în 1992, parcurgând mai multe funcții până la cea de director al departamentului în limba română. În 2012, a primit Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor pentru contribuția sa la relațiile româno-germane.

Între 2020 și 2023 a coordonat proiectul DW „Sinti și romi în Europa”, iar după pensionarea din 2023 continuă să activeze ca jurnalist independent. De asemenea, Robert Schwartz este membru al unor organizații academice și culturale importante, iar în 2023 a fost ales președinte al Societății Germano-Române din Berlin.

