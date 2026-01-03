Cum va fi vremea de Bobotează

Conform prognozei valabile în intervalul 6 ianuarie, ora 08.00 – 7 ianuarie, ora 08.00, temperaturile maxime vor varia între 0 și 16°C, iar minimele între -4 și 10°C. În unele zone, unde ploaia va cădea peste suprafețe reci, există riscul de formare a poleiului.

Cerul va fi mai mult noros în vest, sud-vest, nord și est, unde vor apărea ploi locale și temporare, iar la munte sunt așteptate precipitații mixte.

În restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu ploi slabe doar izolat. Vântul va avea intensificări pe litoral și pe crestele montane, dar va fi slab până la moderat în alte regiuni.

Bucureștiul: vreme caldă, dar înnorată

În Capitală, cerul va rămâne predominant noros pe 6 ianuarie, iar în prima parte a zilei sunt posibile ploi. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 5 și 6°C, iar minima între 1 și 3°C. Vântul va sufla slab până la moderat în zonă.

Prognoza pentru zilele următoare

Începând cu 7 ianuarie, vremea va rămâne caldă în primele două zile, mai ales în regiunile extracarpatice. Maximele se vor situa peste media obișnuită a lunii ianuarie, însă o răcire accentuată este prognozată ulterior, în special în jumătatea nordică a țării, unde temperaturile ar putea scădea sub valorile normale.

În același interval, probabilitatea de precipitații va fi ridicată în cea mai mare parte a țării. În București, după două zile calde, temperaturile vor reveni în jurul normelor, iar șansele de ploaie vor fi mai mari la începutul intervalului.

