Fotografia surprinde un moment festiv, cei doi fiind surprinși în timp ce ciocnesc câte un pahar de șampanie, într-o sală decorată somptuos, cu mese aranjate pentru un eveniment de gală. În imagine, Viorel Cataramă poartă un costum clasic negru, cu cămașă albă și papion, completat de o floare roșie prinsă la rever, optând pentru o ținută sobră și formală, specifică unei petreceri de final de an.

Apariție elegantă de Revelion

Adina Alberts a ales o rochie lungă, strălucitoare, într-o nuanță deschisă, cu un croi simplu și elegant, care i-a pus în evidență silueta. Ținuta a fost completată de sandale cu toc și un machiaj discret, dar bine definit.

Alături de fotografie, Adina Alberts a transmis și un mesaj cu ocazia trecerii în noul an: „2026, te primim cu entuziasm și multă speranță. Vă doresc vise împlinite, clipe pline de bucurii și să auzim numai de bine! Petrecere frumoasă! La Mulți Ani!!!”.

Ulterior, aceasta a revenit cu un nou mesaj, cu un ton mai reflexiv, în care a făcut un scurt bilanț al anului care se încheie și și-a exprimat dorințele pentru anul următor: „Mulțumesc 2025 – ai fost dur cu mine, dar și bun! Am învățat atât de mult. 2026, vreau să îmi aduci pace, liniște sufletească, iubire infinită pentru tot și toate!”.

Căsnicia lor nu e numai lapte și miere

În 2013, Adina Alberts și Viorel Cataramă au devenit soț și soție. Ulterior, peste doar trei ani, a venit pe lume Briana, fiica lor. În 2023, ea a recunoscut că mariajul ei cu omul de afaceri nu e numai lapte și miere, în 2020 au trecut printr-un episod dificil, când ea a plecat de acasă cu fetița, pentru că el a vrut neapărat să se infecteze cu Covid-19, voia să să dovedească că organismul face față bolii.

„Noi am avut un hop în 2020 din cauza faptului că eram divergenți în idei. Soțul meu știa și simțea manipularea, eu nu voiam să cred că avem de-a face cu o conspirație. Până la urmă am ajuns la aceeași concluzie și am realizat ce om curajos am lângă mine.

M-am hrănit și eu cu curajul lui, dar și cu susținerea și suportul zecilor de mii de oameni cu care am interacționat în acei doi ani, cărora le mulțumesc. Fără să îmi propun sau să vreau neapărat, am ajuns o voce publică ce îndeamnă la moderație, rațiune și logică.

Am avut zeci de apariții TV la ore de prime-time. Uneori eram invitată doar pentru că simpla mea prezență crea rating, dar nu eram lăsată să termin nici două fraze. Am înțeles jocul, interesele, circumstanțele, dar am acceptat această poziție, adesea umilitoare, din respect pentru cetățeni. Nu am încetat nicio secundă să iubesc oamenii”, a explicat Adina Alberts despre căsnicia ei pentru unica.ro.