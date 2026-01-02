Ce se întâmplă, de fapt, în corp după câteva zile de excese alimentare? Cum este afectată digestia și flora intestinală? Și, mai ales, care sunt pașii reali prin care ne putem recăpăta echilibrul? Roxana Bălan (Roxana24fit), coach de nutriție și wellness a explicat, într-un interviu pentru Libertatea, cum influențează excesele alimentare organismul și ce presupune, de fapt, o revenire digestivă sănătoasă.

Ce se întâmplă în corp după excesele alimentare și cum se manifestă acestea

– Libertatea: Ce se întâmplă, din punct de vedere digestiv, în organism după câteva zile de mese bogate în grăsimi, zahăr și alcool?

– Roxana Bălan: După câteva zile de mese bogate în grăsimi, zahăr și alcool, digestia încetinește, apar balonarea și senzația de greutate. Ficatul este suprasolicitat, flora intestinală se dezechilibrează, iar absorbția nutrienților devine mai puțin eficientă. Rezultatul: energie scăzută, disconfort digestiv și pofte crescute de dulce.

– Care sunt cele mai frecvente simptome ale unui sistem digestiv suprasolicitat?

– Balonare, senzație de stomac greu, arsuri gastrice, gaze, constipație sau diaree, greață ușoară, oboseală după mese, pofte accentuate de dulce și disconfort abdominal general.

Detoxul: mit, marketing sau nevoie reală a corpului?

– Există cu adevărat cure de detox sau organismul se „detoxifică” singur?

– Există cure de detox care se vând bine, însă realitatea este că organismul are propria capacitate de detox prin ficat și rinichi, dacă ajutăm cu o hidratare bună și mese echilibrate. Putem să ne propunem să facem câte o  „cură”  de acest gen de câteva ori pe an, adică să avem o atenție sporită la alimente și hidratare.

– Ce riscuri pot apărea dacă încercăm să compensăm excesele prin restricții drastice?

– Pot apărea dezechilibre hormonale, încetinirea metabolismului, pierdere de masă musculară, pofte alimentare necontrolate, episoade de mâncat compulsiv, oboseală accentuată și un efect yo-yo care îngreunează menținerea rezultatelor pe termen lung.

Cum ne revenim digestiv după mesele grele de sărbători. Sfaturi din partea Roxanei Bălan, coach de nutriție
Roxana Bălan (Roxana24fit). Foto: Roxana Bălan

Cum revenim la o alimentație care susține digestia

– Care sunt primele schimbări pe care ar trebui să le facem în alimentație după o perioadă de excese?

– Un prim lucru foarte simplu și cu 0 costuri pe care îl putem face este să ne hidratăm foarte bine și apoi să ne asigurăm că avem fibre (salată) la fiecare masă pentru a ajuta digestia să revină la normal.

– Ce alimente ajută cel mai mult la calmarea stomacului și a intestinelor?

– Fibrele, fie ca provin din cereale, fie ca provin din legume și leguminoase.

Rolul hidratării în refacerea digestivă

– Cât de importantă este hidratarea în acest proces și ce ar trebui să bem mai exact?

– Hidratarea este extrem de importantă, însă sărurile și electroliții, folosiți în general de sportivi, pot ajuta la o rehidratare mai bună a organismului, mai ales dacă, în perioada sărbătorilor, am consumat și alcool, care deshidratează.

– Cum este afectată flora intestinală de mesele grele și de alcool?

– Mesele grele și alcoolul dezechilibrează flora intestinală, favorizând bacteriile „rele” și reducând diversitatea microbiomului. Acest lucru poate duce la balonare, gaze, inflamație intestinală, digestie mai lentă și imunitate scăzută.

– Ajută probioticele sau alimentele fermentate la refacerea digestiei?

Da, ajută, atât probioticele, cât și alimentele fermentate, pentru că susțin refacerea florei intestinale, îmbunătățesc digestia, reduc balonarea și sprijină absorbția nutrienților. Efectele sunt mai bune atunci când sunt integrate constant, alături de mese echilibrate și hidratare corectă.

În cât timp se reface microbiomul și când ar trebui să ne îngrijorăm

– În cât timp se poate reechilibra microbiomul intestinal?

– Microbiomul intestinal poate începe să se reechilibreze în câteva zile până la 1–2 săptămâni, dacă alimentația revine la mese echilibrate, bogate în fibre, probiotice, hidratare corectă și somn suficient. Reechilibrarea completă depinde de stilul de viață și de durata exceselor.

– Când ar trebui să ne îngrijoreze balonarea, arsurile sau durerile abdominale?

– Ar trebui să ne îngrijoreze atunci când balonarea, arsurile sau durerile abdominale sunt persistente, se agravează în timp, apar zilnic, sunt însoțite de scădere inexplicabilă în greutate, sânge în scaun, greață/vărsături frecvente, anemie sau dureri intense. În aceste cazuri, este important un consult medical.

Greșelile de după sărbători și regulile unei reveniri sănătoase

– Ce greșeli observi cel mai des după sărbători?

– Cele mai frecvente greșeli după sărbători sunt: restricțiile drastice, „detoxurile” extreme, săritul meselor, eliminarea completă a unor grupe alimentare, antrenamentele excesive din vinovăție și cântărirea obsesivă. Toate acestea încetinesc progresul și mențin ciclul de dezechilibru.

– Dacă ar fi să dai 3 reguli simple pentru o „revenire digestivă” sănătoasă, care ar fi acestea?

 – În primul rând, revino la mese regulate, echilibrate (proteine, legume, carbohidrați simpli). În al doilea rând, hidratează-te bine și limitează alcoolul și zahărul pentru câteva zile, iar în al treilea rând, prioritizează somnul, mișcarea ușoară și alimentele care susțin flora intestinală (fibre, iaurt, chefir).

* Roxana Bălan, cunoscută ca Roxana24fit, promovează o abordare echilibrată a transformării personale, în care „nu e vorba doar despre kilogramele pierdute, ci despre încrederea câștigată”. Aceasta încurajează alegerile mici, dar consecvente: „Fiecare alegere sănătoasă este un pas mai aproape de cea mai bună versiune a ta”, amintind că „nu e nevoie să fii perfectă. Doar să fii constantă”. Pentru Roxana, schimbarea reală vine din perseverență, deoarece „corpul tău nu se transformă peste noapte, dar fiecare zi în care continui e o victorie”, iar grija față de propriul corp este o formă de respect. „Nu te opri acum. Corpul tău îți mulțumește pentru tot ce faci pentru el.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Laura Cosoi este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița are patru fetițe: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de poman, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Artista s-a gândit la toate detaliile, dar mai ales la acest amănunt special
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de poman, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Artista s-a gândit la toate detaliile, dar mai ales la acest amănunt special
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Unica.ro
Ce au găsit procurorii în casa Rodicăi Stănoiu. Au fost ridicate incusiv substanțe afrodisiace din casa fostei ministre a Justiției
Brad Pitt, pregătit să se căsătorească cu Ines de Ramon? Ce părere are actorul despre un nou mariaj, după divorțul tumultuos de Angelina Jolie: "Niciodată să nu spui niciodată"
Elle.ro
Brad Pitt, pregătit să se căsătorească cu Ines de Ramon? Ce părere are actorul despre un nou mariaj, după divorțul tumultuos de Angelina Jolie: "Niciodată să nu spui niciodată"
gsp
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.RO
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Parteneri
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Libertateapentrufemei.ro
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Avantaje.ro
Răspunsul genial al lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus direct că are buzele și sânii mici! Șah mat!
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Fermierii se pregătesc de un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan
Știri România 16:30
Fermierii se pregătesc de un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan
Un francez stabilit în Brașov se plânge de prețurile din România: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
Știri România 15:00
Un francez stabilit în Brașov se plânge de prețurile din România: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
Parteneri
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Adevarul.ro
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
La ora 00:00, Gigi Becali a întâmpinat Noul An în genunchi, la bisericuța din Poiana Brașov
Fanatik.ro
La ora 00:00, Gigi Becali a întâmpinat Noul An în genunchi, la bisericuța din Poiana Brașov
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce a divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…”
Elle.ro
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce a divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Cât costă rochia argintie purtată de Melania Trump de Revelion 2026. A strălucit la brațul președintelui la petrecerea de la Mar-a-Lago
Stiri Mondene 16:45
Cât costă rochia argintie purtată de Melania Trump de Revelion 2026. A strălucit la brațul președintelui la petrecerea de la Mar-a-Lago
Laura Cosoi este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița are patru fetițe: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”
Stiri Mondene 15:39
Laura Cosoi este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița are patru fetițe: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Strategia simplă prin care ne protejăm banii în 2026. Putem începe cu 100 de lei
ObservatorNews.ro
Strategia simplă prin care ne protejăm banii în 2026. Putem începe cu 100 de lei
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Parteneri
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
GSP.ro
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
GSP.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
Parteneri
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Mediafax.ro
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Câți bani a mai plătit statul pentru voucherele de vacanță. Bugetarii care au pierdut cele mai mari sume
Fanatik.ro
Câți bani a mai plătit statul pentru voucherele de vacanță. Bugetarii care au pierdut cele mai mari sume
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026