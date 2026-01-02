Ce se întâmplă, de fapt, în corp după câteva zile de excese alimentare? Cum este afectată digestia și flora intestinală? Și, mai ales, care sunt pașii reali prin care ne putem recăpăta echilibrul? Roxana Bălan (Roxana24fit), coach de nutriție și wellness a explicat, într-un interviu pentru Libertatea, cum influențează excesele alimentare organismul și ce presupune, de fapt, o revenire digestivă sănătoasă.

Ce se întâmplă în corp după excesele alimentare și cum se manifestă acestea

– Libertatea: Ce se întâmplă, din punct de vedere digestiv, în organism după câteva zile de mese bogate în grăsimi, zahăr și alcool?

– Roxana Bălan: După câteva zile de mese bogate în grăsimi, zahăr și alcool, digestia încetinește, apar balonarea și senzația de greutate. Ficatul este suprasolicitat, flora intestinală se dezechilibrează, iar absorbția nutrienților devine mai puțin eficientă. Rezultatul: energie scăzută, disconfort digestiv și pofte crescute de dulce.

– Care sunt cele mai frecvente simptome ale unui sistem digestiv suprasolicitat?

– Balonare, senzație de stomac greu, arsuri gastrice, gaze, constipație sau diaree, greață ușoară, oboseală după mese, pofte accentuate de dulce și disconfort abdominal general.



Detoxul: mit, marketing sau nevoie reală a corpului?

– Există cu adevărat cure de detox sau organismul se „detoxifică” singur?

– Există cure de detox care se vând bine, însă realitatea este că organismul are propria capacitate de detox prin ficat și rinichi, dacă ajutăm cu o hidratare bună și mese echilibrate. Putem să ne propunem să facem câte o „cură” de acest gen de câteva ori pe an, adică să avem o atenție sporită la alimente și hidratare.



– Ce riscuri pot apărea dacă încercăm să compensăm excesele prin restricții drastice?

– Pot apărea dezechilibre hormonale, încetinirea metabolismului, pierdere de masă musculară, pofte alimentare necontrolate, episoade de mâncat compulsiv, oboseală accentuată și un efect yo-yo care îngreunează menținerea rezultatelor pe termen lung.



Roxana Bălan (Roxana24fit). Foto: Roxana Bălan

Cum revenim la o alimentație care susține digestia

– Care sunt primele schimbări pe care ar trebui să le facem în alimentație după o perioadă de excese?

– Un prim lucru foarte simplu și cu 0 costuri pe care îl putem face este să ne hidratăm foarte bine și apoi să ne asigurăm că avem fibre (salată) la fiecare masă pentru a ajuta digestia să revină la normal.

– Ce alimente ajută cel mai mult la calmarea stomacului și a intestinelor?

– Fibrele, fie ca provin din cereale, fie ca provin din legume și leguminoase.

Rolul hidratării în refacerea digestivă

– Cât de importantă este hidratarea în acest proces și ce ar trebui să bem mai exact?

– Hidratarea este extrem de importantă, însă sărurile și electroliții, folosiți în general de sportivi, pot ajuta la o rehidratare mai bună a organismului, mai ales dacă, în perioada sărbătorilor, am consumat și alcool, care deshidratează.

– Cum este afectată flora intestinală de mesele grele și de alcool?

– Mesele grele și alcoolul dezechilibrează flora intestinală, favorizând bacteriile „rele” și reducând diversitatea microbiomului. Acest lucru poate duce la balonare, gaze, inflamație intestinală, digestie mai lentă și imunitate scăzută.



– Ajută probioticele sau alimentele fermentate la refacerea digestiei?

– Da, ajută, atât probioticele, cât și alimentele fermentate, pentru că susțin refacerea florei intestinale, îmbunătățesc digestia, reduc balonarea și sprijină absorbția nutrienților. Efectele sunt mai bune atunci când sunt integrate constant, alături de mese echilibrate și hidratare corectă.

În cât timp se reface microbiomul și când ar trebui să ne îngrijorăm

– În cât timp se poate reechilibra microbiomul intestinal?

– Microbiomul intestinal poate începe să se reechilibreze în câteva zile până la 1–2 săptămâni, dacă alimentația revine la mese echilibrate, bogate în fibre, probiotice, hidratare corectă și somn suficient. Reechilibrarea completă depinde de stilul de viață și de durata exceselor.

– Când ar trebui să ne îngrijoreze balonarea, arsurile sau durerile abdominale?

– Ar trebui să ne îngrijoreze atunci când balonarea, arsurile sau durerile abdominale sunt persistente, se agravează în timp, apar zilnic, sunt însoțite de scădere inexplicabilă în greutate, sânge în scaun, greață/vărsături frecvente, anemie sau dureri intense. În aceste cazuri, este important un consult medical.

Greșelile de după sărbători și regulile unei reveniri sănătoase

– Ce greșeli observi cel mai des după sărbători?

– Cele mai frecvente greșeli după sărbători sunt: restricțiile drastice, „detoxurile” extreme, săritul meselor, eliminarea completă a unor grupe alimentare, antrenamentele excesive din vinovăție și cântărirea obsesivă. Toate acestea încetinesc progresul și mențin ciclul de dezechilibru.

– Dacă ar fi să dai 3 reguli simple pentru o „revenire digestivă” sănătoasă, care ar fi acestea?

– În primul rând, revino la mese regulate, echilibrate (proteine, legume, carbohidrați simpli). În al doilea rând, hidratează-te bine și limitează alcoolul și zahărul pentru câteva zile, iar în al treilea rând, prioritizează somnul, mișcarea ușoară și alimentele care susțin flora intestinală (fibre, iaurt, chefir).

* Roxana Bălan, cunoscută ca Roxana24fit, promovează o abordare echilibrată a transformării personale, în care „nu e vorba doar despre kilogramele pierdute, ci despre încrederea câștigată”. Aceasta încurajează alegerile mici, dar consecvente: „Fiecare alegere sănătoasă este un pas mai aproape de cea mai bună versiune a ta”, amintind că „nu e nevoie să fii perfectă. Doar să fii constantă”. Pentru Roxana, schimbarea reală vine din perseverență, deoarece „corpul tău nu se transformă peste noapte, dar fiecare zi în care continui e o victorie”, iar grija față de propriul corp este o formă de respect. „Nu te opri acum. Corpul tău îți mulțumește pentru tot ce faci pentru el.”