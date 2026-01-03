Pentru prima dată în Thailanda, Jorge spera la momente de relaxare și distracție alături de familie, însă începutul anului i-a adus o serie de probleme. Starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid, astfel că a fost nevoit să meargă de urgență la spital. Mai mult decât atât, timp de două zile, nu a putut părăsi camera hotelului în care era cazat.

Jorge, pe mâna medicilor

În loc să se bucure de vacanță, artistul a trecut prin momente dificile, fiind ținut închis în hotel din cauza unei situații complet neprevăzute. Problemele de sănătate apărute i-au dat complet planurile peste cap și i-au răpit șansa de a explora destinația exotică.

Jorge a povestit pe Instagram că este prima sa vizită în Thailanda și că nu se aștepta deloc la o astfel de experiență. Acesta s-a confruntat cu febră, frisoane și dureri musculare, simptome serioase care l-au determinat să apeleze de urgență la ajutor medical.

„Temperatură, frisoare, dureri musculare, nasul zici că e Cascada Niagara… Am o singură întrebare: pentru asta am așteptat eu atât vacanța asta în Thailanda? Mai e și prima oară aici. Două zile nu am ieșit din cameră“, a transmis Jorge, în mediul online.

Jorge, pregătit să revină în televiziune: „Are puterea de a crea”

În toamna acestui an, Jorge, pe numele lui real George Papagheorghe, care era cunoscut ca artist, actor și om de televiziune, a scris și a lansat prima lui carte: „Ceapa sufletului”.

La final de 2025, vedeta a stat de vorbă cu Libertatea și a dezvăluit care a fost cel mai dureros capitol pe care l-a scris în carte.

„Cel mai greu pentru mine este chiar primul capitol. Acolo m-am expus complet, fără să mă ascund în spatele niciunui rol. Este locul în care cititorul mă vede așa cum sunt, cu tot ce am trăit și cu tot ce am evitat ani de zile să arăt. E un capitol în care am lăsat jos toate măștile și m-am arătat vulnerabil, iar asta nu e niciodată ușor.

Tocmai de aia am ales să încep cartea așa! Pentru ca cititorul să știe de la primele pagini că nu o să citească o poveste frumoasă, ci una sinceră. Sinceritatea doare, dar eliberează”, a spus artistul în exclusivitate pentru Libertatea.

Referitor la cariera lui, Jorge a precizat că după ce a lansat „Ceapa sufletului”, a primit diferite oferte pentru a reveni în televiziune și a spus ce fel de format i-ar plăcea să prezinte.

„Da, au existat discuții cu mai multe posturi, propuneri pentru reality sau divertisment. Nu pot intra în detalii, dar ce pot spune e că sunt deschis la noi începuturi. Dumnezeu le aranjează cum e cel mai bine.

Mi-ar plăcea un proiect în care fie sunt prezentator, fie să fac spectacol. Un format care atinge ceva real din oameni. Dacă ar fi să fiu prezentator, mi-aș dori să conduc un show în care participanții nu concurează pentru premii, ci pentru familie și pentru păstrarea valorilor și tradițiilor românești. Cred că televiziunea are puterea de a crea ceva de genul”, a încheiat Jorge dialogul cu Libertatea.

