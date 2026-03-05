Imagini cu Alexia Eram după ce s-a tuns scurt. Fiica Andreei Esca a făcut o schimbare radicală de look

Alexia Eram a surprins pe toată lumea cu o transformare de imagine la care puțini se așteptau. Influencerița a decis să facă o schimbare radicală și a renunțat la părul lung, alegând o coafură mult mai scurtă, până la nivelul umerilor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Fiica Andreei Esca a intrat în salonul de înfrumusețare cu părul lung, iar rezultatul final a fost unul spectaculos. Alexia Eram a publicat pe rețelele de socializare primele imagini cu noul look, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Surpriza a fost atât de mare încât chiar și ea a rămas fără cuvinte atunci când s-a privit în oglindă după transformare.

De-a lungul timpului, Alexia Eram nu a făcut foarte multe schimbări radicale atunci când vine vorba despre părul ei. De cele mai multe ori a preferat să își păstreze lungimea și stilul natural, ceea ce face ca această transformare să fie cu atât mai surprinzătoare.

Totuși, nu este pentru prima dată când vedeta alege o astfel de coafură. În urmă cu mai mulți ani, Alexia a mai purtat părul scurt, însă ulterior a decis să îl lase să crească. După o perioadă lungă în care a avut părul lung, influencerița a simțit că este momentul pentru o schimbare. Noua coafură, până la umeri, îi oferă un aer fresh și modern și pare să îi evidențieze și mai bine trăsăturile.

Ce afacere are Alexia Eram

Alexia Eram, una dintre cele mai influente figuri din online-ul românesc și fata celebrei Andreea Esca, și-a lansat propriul brand de haine, numit „Margot”. Aceasta a povestit că ideea pentru brand s-a născut din dorința de a crea o linie de îmbrăcăminte simplă, dar de calitate, care să reflecte stilul său personal.

Pe site-ul oficial al magazinului online sunt disponibile doar câteva produse, în nuanțe neutre – alb, negru și gri. Prețurile reflectă atenția la detalii și calitatea materialelor folosite, produsele sunt confecționate într-un atelier din România. Un tricou din colecția „Margot” costă 56,90 euro, hanoracele se vând la prețul de 115,90 euro, iar pantalonii lungi sunt disponibili pentru 70,60 euro. De asemenea, pantalonii scurți pentru femei și bărbați au același preț, de 48,90 euro, iar șepcile sunt disponibile pentru 35,20 euro.

„Totul este creat la noi în țară, într-un atelier românesc. Suntem o echipă de câțiva prieteni. Acest brand l-am gândit pentru oricine vrea să iasă la o cafea purtând ceva super relaxat, dar și COOL în același timp, dar mai ales să fie ceva simplu, dar de bună calitate.”

Alexia Eram a subliniat că prioritatea sa a fost utilizarea materialelor de calitate, iar toate produsele sunt fabricate în România, contribuind astfel la susținerea producției locale. Deși colecția inițială este limitată, Alexia are planuri mari pentru „Margot”, brandul fiind destinat să crească și să aducă pe piață articole vestimentare care îmbină simplitatea cu confortul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE