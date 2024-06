Bodo, pe numele său adevărat Bogdan Marin, solistul trupei Proconsul, a decis să renunțe la viața agitată de la oraș, mutându-se împreună cu familia sa într-o comună din județul Argeș. În timpul pandemiei, artistul și soția sa, Loredana, au hotărât să se retragă departe de aglomerația din București, stabilindu-se în comuna Dobrești, la 40 de kilometri de Pitești, potrivit viva.ro.

„Am hotărât ca din 1 martie să nu mai plecăm de aici pentru că ne place tare mult. (…) Aici chiar e totul mult mai bio. Fructele sunt din copacii noștri, ouăle – de la bunicile din stânga și din dreapta, laptele – de la mamaie Lili”, a povestit Bodo într-un interviu pentru „La Măruță”, acum mai bine de trei ani.

Mutarea a fost motivată de dorința de a oferi copiilor lor o viață mai sănătoasă și mai aproape de natură. Cei doi fii ai cuplului se bucură acum de o curte spațioasă unde se pot juca în voie, astfel că benefeciază de un mediu natural și aer curat.

„Bucureşteni fiind, când am dat noi de gustul libertăţii, am decis să rămânem definitiv în Dobreşti-Argeş. Dar nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor, ci am decis sa ieşim din casă şi să facem lucruri bune pentru comunitate, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. Am închiriat fosta discotecă din sat şi am transformat-o în atelier de joacă.

Învăţăm copiii să fie adulţi responsabili. Învaţă să gătească, să dăruiască, să lege prietenii sănătoase, să fie altruişti, să-şi onoreze părinţii etc. Formăm caractere integre, acesta este mottoul nostru. A fost Dumnezeu cu noi, că prea s-au legat toate”, a declarat Loredana pentru sursa citată.

Bodo și-a amenajat la țară și un mic atelier de joacă dedicat copiilor, demonstrând astfel că adaptarea la noul stil de viață a fost una creativă și benefică pentru întreaga familie.

Viața la țară le oferă acum lui Bodo și familiei sale o existență mai liniștită și mai împlinită, departe de tumultul urban. Această schimbare majoră a adus cu sine o mulțime de avantaje, iar artistul și soția sa se declară încântați de noul loc în care au ales să trăiască.

„Şi dacă tot ne mutaserăm la Dobreşti, ne-am gândit să facem ceva pentru copiii de acolo”

Bodo și soția sa au reușit să transforme fosta discotecă din Dobrești în Atelier de Joacă pentru copii. Designul proiectului a fost făcut de Andreea Mărgineanu, soția lui Mihai Mărgineanu.

„Vedeam în sat foarte puţini copii pe stradă, m-am gândit că probabil stau în case pe telefoane sau pe tablete şi m-am gândit să fac lucruri frumoase pentru ei. Copii minunaţi sunt în fiecare loc de pe lumea asta, însă în destule cazuri ei nu sunt motivaţi. Şi dacă tot ne mutaserăm la Dobreşti, ne-am gândit să facem ceva pentru copiii de acolo. Însă nu mă aşteptam ca proiectul să ia o asemenea amploare, spunea Loredana Marin, potrivit adevărul.ro.

