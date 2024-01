De mai bine de 10 ani, Monica Gabor s-a mutat în Statele Unite ale Americii, acolo unde a început o viață nouă după divorțul de Irinel Columbeanu. Fostul fotomodel l-a cunoscut în urmă cu mai mulți ani pe Mr. Pink, un afacerist chinez, iar în prezent formează un cuplu. Cei doi locuiesc într-o vilă spectaculoasă în Malibu, Los Angeles.

Monica Gabor duce o viață de lux în Statele Unite ale Americii și locuiește într-o casă impresionantă alături de Mr. Pink și fiica ei, Irina. Cu ei mai stă și fiul afaceristului chinez dintr-o căsnicie anterioară.

În urmă cu mai mulți ani, fosta soție a lui Irinel Columbeanu a postat pe rețelele de socializare imagini cu casa în care locuiește în Malibu. Vila este situată pe Maple Drive, stradă devenită celebră după uriaşul succes al serialului „Beverly Hills 90210”. Fostul fotomodel mărturisea că Mr. Pink a făcut orice ca să o facă să se simtă ca acasă.

„A făcut chiar şi un living special pentru mine şi am apreciat că a luat picturi cu figuri religioase, pentru că ştie că sunt catolică şi a încercat să-mi creeze un spaţiu familiar”, spunea Monica Gabor în urmă cu ceva timp.

„Noi facem curat, avem grijă de casă şi de apartament”

Casa din Malibu are un living foarte mare și alte cinci camere, un apartament pentru oaspeți, bar, pereți de sticlă, o piscină exterioară. De asemenea, la subsol, vila lui Mr. Pink are o vinotecă mare. „Suntem foarte cu picioarele pe pământ. Avem o viaţă foarte simplă, nu mă îmbrac elegant în fiecare zi… sunt foarte casual în general şi am o viaţă normală. Noi facem curat, avem grijă de casă şi de apartament. El se ocupă de afaceri, eu sunt cu şcoala. Nu-mi pierd timpul stând pe la cafenele. Doar pentru sora mea, Ramona, îmi fac mereu timp, ne vedem după ore, mergem la sală”, a declarat vedeta, potrivit cancan.ro.

Cu un living spectaculos, echipat cu o scară interioară grandioasă, cinci camere spațioase și un apartament dedicat oaspeților, vila reprezintă o afirmare a rafinamentului și confortului. Dotările de excepție includ o sală pentru saună și SPA, o piscină în aer liber ce aduce un strop de relaxare și o vinotecă impresionantă la subsol, gândită pentru pasionații de vinuri fine.

Mr. Pink s-a implicat personal în amenajarea vilei, selectând piese de mobilier de cea mai înaltă calitate și punând un accent deosebit pe detaliile de design interior.

Interiorul casei evidențiază opulența și stilul, cu piese de mobilier luxuriante în stil renascentist și baroc. Un candelabru Baccarat aduce un plus de eleganță în living, iar atmosfera este îmbogățită de picturi ce aduc un tribut artei și istoriei, în special prin figuri religioase. Vila în care Monica Gabor locuiește alături de iubitul ei nu este doar un loc de reședință, ci o operă de artă în sine, reflectând gusturile și aspirațiile unei personalități cu un simț estetic remarcabil.

