Astăzi, 23 noiembrie, s-a aflat că artistul Gabriel Cotabiță a murit. Născut pe 1 noiembrie 1955 la Craiova, artistul a fost căsătorit de două ori şi are trei fiice. Artistul s-a căsătorit în 1996 cu Ioana Nagy, cu care are trei fete, Aela şi gemenele Eliza şi Milena. Cei doi s-a despărţit după 19 ani. În anul 2016, Gabriel Cotabiță s-a căsătorit a doua oară, cu Alina Gabriela Munteanu, care este mai tânără cu 28 de ani decât artistul.

Cum s-au cunoscut Gabriel Cotabiță și Alina Munteanu

Cei doi formau un cuplu solid de aproximativ 12 ani, în 2016 având loc nunta lor. Însă Gabriel Cotabiță și Alina Munteanu s-au cunoscut în anul 2010, după un spectacol susținut de artist. Ea i-a scris pe Facebook cântărețului, ca un fan obișnuit, nicidecum înrăit.

Acesta i-a răspuns la mesaj, nu PR-ul, ci chiar el în perioadă, după aproximativ două ore de la concert. De Sfântul Mihail şi Gavril, Alina Gabriela Munteanu i-a scris din nou lui Gabriel Cotabiță, de data aceasta urându-i la mulți ani. Artistul i-a întors urarea, precizând în mesajul adresat tinerei să își păstreze întotdeauna zâmbetul fermecător, scrie Playtech. Ulterior au mai discutat, s-au întâlnit la cafea și apoi au început relația.

Despre soția lui, Gabriel Cotabiță spunea că este o femeie liberă din toate punctele de vedere. „Ea poate să facă ce vrea. E o femeie liberă din toate punctele de vedere. E important că a ajuns la concluzia că nu se poate face dragoste cu forţa. Într-o relație sunt importante respectul şi camaraderia. După dragoste. Iar eu şi ea suntem camarazi”, a povestit artistul, conform Ciao.ro.

Lăsăm deoparte faptul că arată foarte bine ca femeie – pentru că nici nu avea voie să arate rău, era trecut în fişa postului – ceea ce mă fascinează pe mine la ea e că este extrem de deşteaptă”, a precizat Gabriel Cotabiță.

Alina Munteanu a fost și cea care i-a fost alături lui Gabriel Cotabiță în 2015, când acesta a fost în comă.

Fetele lui s-au împotrivit ca tatăl lor să mai aibă copii

Cântărețul a mai fost însurat înainte de căsătoria cu Alina și din anteriorul mariaj are trei fete: Milena, Aela și Eliza. Deși el și Alina au fost foarte fericiți împreună, ei nu aveau de gând să aibă copii. Într-un interviu pentru OK! Magazine, artistul dezvăluia acum câțiva ani că nu-și doresc copii și că fiicele lui nu au fost de acord ca el să devină tată din nou.

„În primul rând, că nu poate şi cred că nici nu ne-ar conveni amândurora. Am deja trei copii. Problema este în felul următor: dacă ar fi problema de copii cu Alina, în momentul respectiv, fetele mele n-ar mai vorbi cu mine niciodată. Asta a fost condiţia: băi, te însori, dar să nu mai faci alţi copii. Eu n-am zis nimic. Problema e că Alina e cu un an mai mare decât ele şi automat…

Deşi par că sunt moderne, sunt rămase pe stilul vechi. Mama lor rămâne mama lor, orice ar fi. Am trăit ani buni împreună, avem trei copii, ne leagă foarte multe lucruri. Ea deja s-a recăsătorit – lucru cu care n-au fost de-acord. Norocul lor este că mama lor nu mai poate face copii, că a avut o problemă şi nu mai are posibilitatea. Dar la mine încă e posibil…”, a spus Gabriel Cotabiță.

