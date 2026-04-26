Câtă motorină vrea să cumpere CFR Călători

Potrivit anunțului publicat în sistemul electronic de achiziții publice, este vorba despre carburant pentru motoare diesel (motorină Euro 5), iar valoarea totală estimată a acordului-cadru este cuprinsă între 18,7 milioane de lei și 626,45 milioane de lei, în funcție de cantitățile care vor fi comandate.

Cel mai mare contract subsecvent, care ar acoperi o cantitate de 20.000 de tone de motorină, este estimat la aproximativ 187 de milioane de lei.

Ce condiții trebuie să îndeplinească firmele care vor să participe

Companiile interesate să participe la licitație trebuie să fie persoane juridice române care comercializează sau intenționează să comercializeze produse energetice în sistem angro. Acestea sunt obligate să prezinte un atestat de înregistrare pentru comercializarea angro de produse energetice, valabil la momentul depunerii ofertei.

În cazul în care operatorul economic deține și antrepozit fiscal, trebuie să demonstreze că are autorizație valabilă pentru producerea sau depozitarea de produse energetice, inclusiv motorină.

De asemenea, participanții trebuie să facă dovada implementării unui sistem de management al calității, conform standardului SR EN ISO 9001 sau echivalent.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 29 mai 2026, ora 15:00. Ofertele trebuie să rămână valabile până la data de 29 septembrie 2026.

