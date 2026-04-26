Primele jocuri au arătat cât de dură va fi competiția de aici înainte, iar diseară, de la ora 20:00, Survivor România 2026 revine cu o eliminare ce va șoca pe toată lumea!

Cu o nouă structură a jocului pentru imunitate, concurenții au învățat că foștii lor parteneri le-au devenit adversari și că oamenii pe care cândva îi aclamau acum trebuie să îi vadă pierzând. Până la urmă, cel care a reușit să treacă prin provocarea Exilului și printr-un Duel emoționant a devenit învingător. Marian Godină și-a asigurat liniștea și știe că nu poate fi propus pentru eliminare. În schimb, el va decide pe cine trimite la lupta pentru menținere!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În această seară, premierele continuă! Marian și Maria vor fi căpitanii echipelor și vor alege pe cine vor să aibă aproape la jocul pentru recompensă. Cine se va impune și se va bucura de hrană și stare de bine? Cine va pierde și va avea parte de conflicte surprinzătoare?

În plus, flacăra se va stinge pentru un concurent care a demonstrat că este puternic și că poate fi un adversar redutabil la câștigarea trofeului. Despre cine este vorba și cum se va ajunge la astfel de strategii? Rămâne de văzut!

Ce s-a întâmplat în ediția trecută la „Survivor România”, pe 24 aprilie

Olga Barcari și Marian Godină au fost cei doi concurenți care s-au duelat pentru a-și păstra locul în concurs. Din păcate, în urma traseului, cea care a fost eliminată a fost Olga Barcari.

Ambii au pășit în Republica Dominicană în urmă cu ceva timp, fiind printre ultimii concurenți veniți în show. Din păcate pentru brunetă, drumul ei în competiție s-a încheiat duminică seară. „Am început traseul destul de anevoios, ce-i drept, pentru că înainte plânsesem. După aceea, am fost ca o fiară.

Am vrut să dau totul și să fiu mândră de mine. Am vrut să fie un duel pe cinste! Dacă ar fi să schimb ceva, nu aș schimba absolut nimic. Nu am avut un parcurs atât de mare. Simt că mai am niște prieteni, o familie. Le doresc să câștige și să rămână la fel de frumoși, precum i-am văzut în seara asta”, a declarat Olga Barcari, la Survivor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE