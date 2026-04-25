„Din zona Bariera Traian se văd explozii în Ucraina, focuri de trasor. Și foarte posibil o dronă să fi zburat prin zonă. Motorul s-a auzit clar vreo 30 de secunde.”, scria bărbatul din Galați, în timpul nopții, pe Facebook.

Apoi, acesta a aflat că drona rusească, ce avea încărcătură explozivă, s-a prăbușit foarte aproape de casa lui.

„Și nu am fost nebun, am auzit drona. A căzut la 500 de metri de casa mea.”, a scris bărbatul pe Facebook.

Autoritățile române au confirmat că o dronă de fabricație rusească a pătruns în spațiul aerian românesc și s-a prăbușit într-o gospodărie din Galați, provocând pagube materiale minore, fără victime.

Potrivit Ministerul Apărării Naționale, radarele au detectat în jurul orei 2:00 un atac cu drone în apropierea frontierei, în zona localității Reni, iar una dintre drone „a continuat zborul la joasă înălțime” și a ajuns pe teritoriul României.

Martorii din zonă au relatat că au auzit zgomotul specific al dronei și au văzut explozii peste Dunăre, ceea ce coincide cu datele oficiale privind atacul asupra infrastructurii din Ucraina.

„În centru s-a auzit foarte tare”, a scris o altă persoană din Galați.

În urma incidentului, peste 200 de persoane au fost evacuate preventiv din zona Bariera Traian, iar echipe mixte ale MApN, MAI și SRI au intervenit pentru ridicarea fragmentelor și neutralizarea acestora în condiții de siguranță.

De altfel, fragmentele ar fi ajuns în siguranță în locul de detonare controlată, a anunțat DSU, în jurul orei 13:00.

În total, 535 de persoane (220 din perimetrul stabilit și 315 de pe traseul de deplasare) au fost evacuate în Galați.

