Imagini de la petrecerea fetiței Andreei Bănică. Sofia a împlinit 11 ani, iar părinți ei i-au pregătit o surpriză

De Livia Lixandru,

„În viață, învață să-i faci pe alții fericiți! Eu cu asta mă ocup ? De data asta, Sofi a fost rasfățată cu cea mai frumoasa petrecere în familie ???????”, a scris Andreea Bănică în dreptul imaginilor de contul de socializare.

Sofia s-a transformat într-o adevărată domnișoară ce seamănă tot mai mult cu tatăl ei, Lucian Mitrea. De ziua ei, artista i-a transmis un mesaj emoționant acesteia, pe contul de socializare.

Mesajul Andreei pentru fiica ei

„Sofia împlinește astăzi 11 ani! ❤️Cred că orice mama are același sentiment… Că timpul se dilată când vine vorba de copiii tăi. Parcă ieri era bebeluș, ai clipit puțin și, paaac ?, ai lângă ține o domnișoară în toată regulă.

Ne-am dorit-o mult pe Sofia, aveam niște vecini care aveau o fetiță absolut adorabilă și care ne-au impulsionat cumva și pe noi, după ce ei s-au chinuit 7 ani să aibă un copil.

Aveam 30 de ani pe atunci și am rămas însărcinată la două luni după ce ne-am decis că vrem un copil. Am aflat vestea cea mare când am plecat în vacanță în Bali și, când i-am spus lui Lucian, am crezut că o să leșine de fericire.

Acum leșină în fiecare zi când își vede comoara, pe Sofia Maria, fetița lui tata, iar eu sunt cea mai mândră de ea și de personalitatea pe care o are. ✨ La mulți ani, prințesa noastră! ? Te iubim până la cer și înapoi! Avuduuuuu ???”, a fost mesajul transmis de Andreea Bănică, cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale.