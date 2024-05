În urmă cu mulți ani de zile, înainte să se căsătorească cu Adelina Pestrițu, Liviu Vârciu a avut o relație cu Ramona Teiceanu, cunoscută drept Ami. Rodul iubirii lor e Carmina, fata lor care de curând a împlinit 22 de ani. Cu ocazia aniversării, tânăra s-a pozat alături de mama ei, care și ea și-a sărbătorit ziua, căci a împlinit 44 de ani.

Pe contul personal de Instagram, Carmina Teiceanu Vârciu a postat mai multe fotografii, dar și un mesaj special pentru cea care i-a dat viață. „Mamă și fiică 👩🏻‍🍼 44 de ani și 22 de ani . Eu nu văd nicio diferență. Fix acum 22 de ani , într-o zi ca asta de miercuri, m-a adus la viață femeia asta superbă. Sunt mândra ca ești mama mea , sunt mândra să fiu fiica ta. Îți mulțumesc pentru tot 💌 Te iubesc 🌹”, a transmis Carmina.

Ami Teiceanu imediat a reacționat la cuvintele fetei sale: „Puiul meu scump, te iubesc tare!”.

Ami Teiceanu, viață discretă după despărțirea de Liviu Vârciu

După ce s-a despărțit de Liviu Vârciu, Ami Teiceanu a preferat să ducă o viață discretă la Arad. În timp ce prezentatorul s-a stabilit la București, ea a rămas la Arad, acolo unde a crescut-o pe fiica lor. Carmina Teiceanu Vârciu a studiat în Arad, acolo a absolvit liceul, însă facultatea o face acum în București.

Tânăra a și primit cadou un apartament de la tatăl ei, pe care l-a mobilat după bunul ei plac. De curând, tânăra a trecut printr-un moment emoționant când a revăzut imagini vechi cu mama și tatăl ei. „Aseară căutam prin poze, voiam să găsesc total altă poză și am găsit poze cu părinții mei din tinerețe și am zis că să fac și eu trend-ul ăla și înainte să îl postez, o fracțiune de secundă mi-a trebuit să aud melodia aia care e tristă, să văd o poză cu mine și după o poză cu ei, ca să mă bufnească plânsul, dar nu așa… Am plâns, fraților, o oră încontinuu, nu am putut efectiv să mă opresc din plâns.

Dovada? Dovada. Eu am trecut de foarte mult timp peste faptul că ai mei s-au despărțit și că mama și-a refăcut viața, tata și-a refăcut viața, mai are doi copii, toată lumea fericită, aia a fost, așa s-a întâmplat, așa a vrut Dumnezeu. Totul se întâmplă cu un motiv, deci am trecut peste, dar eu cred că cu cât zic eu că mi-am revenit…”, și-a început ea confesiunea.

„Mai am momente de slăbiciune când iese Carminuța, copilul din mine care se joacă cu sentimentele mele”

Deși s-a resemnat cu despărțirea părinților ei, Carmina recunoaște că are momente când se întreabă cum ar fi arătat viața alături de amândoi. „În momentul de față, dacă mă uit la videoclip, nu mai am niciun stres, dar copilul din mine m-a omorât aseară, deci jur că n-am putut să mă controlez.

O oră constant am plâns ca un copil de 2 ani, nu pot să-mi explic și voiam să împărtășesc chestia asta cu voi, că mi s-a părut chiar interesant. Gen nu știu dacă mai pățiți, dacă și tu ai pățit chestia asta. Ai tăi sunt despărțiți și fiecare e cu viețile lor separate și copilul din tine uneori mai se unge așa pe suflet când se uită la poză și își dă filme cum era dacă.

Să ne înțelegem, eu chiar am trecut peste, sunt ok, sunt bucuroasă, fericită pentru amândoi, nu am niciun stres, nu am nicio treabă, aia e, m-am obișnuit. Dar mai am momente de slăbiciune când iese Carminuța, copilul din mine care se joacă cu sentimentele mele, dar e ok, mi-am revenit, acum nu mai am nimic. Am avut așa un moment de slăbiciune și eram și obosită probabil și mi s-au derulat 365.000 de filme în cap”, a mai spus tânăra.

