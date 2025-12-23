Evaluare obligatorie pentru tinerii de 18 ani

Germania se pregătește pentru o schimbare majoră în politica sa militară, scrie publicația Blic, parte a grupului Ringier. Începând din luna ianuarie, autoritățile introduc reguli semnificativ mai dure legate de recrutarea în armată, transmițând un mesaj clar: ignorarea obligațiilor nu va mai fi tolerată.

Deși intrarea în Bundeswehr va rămâne, formal, voluntară, toți bărbații care împlinesc 18 ani vor fi obligați să participe la un proces de evaluare, iar cei care încearcă să se sustragă riscă sancțiuni financiare serioase.

Primul pas îl reprezintă un chestionar obligatoriu, cu 14 întrebări, al cărui scop este evaluarea aptitudinilor pentru serviciul militar și identificarea celor interesați să se alăture armatei germane. Bărbații sunt obligați să completeze și să trimită chestionarul, în timp ce participarea femeilor rămâne voluntară.

Amenzi de până la 1.000 de euro

Ministerul german al Apărării a confirmat pentru Bild că necompletarea formularului sau furnizarea de informații false constituie contravenție și poate fi sancționată conform legii privind contravențiile.

Potrivit autorităților, amenzile pot ajunge până la 1.000 de euro, în funcție de gravitatea faptei și de numărul de abateri. Ignorarea repetată a solicitărilor poate duce la sancțiuni mai severe.

Ministerul avertizează că sistemul va fi monitorizat strict, iar lipsa cooperării nu va fi trecută cu vederea.

Din 2027, recrutarea medicală devine obligatorie

Situația se înăsprește considerabil din iulie 2027, când examinarea medicală pentru recrutare va deveni obligatorie pentru bărbații din anumite grupe de vârstă.

În cazul în care o persoană nu se prezintă la control fără un motiv justificat, autoritățile pot apela la poliție pentru a o conduce la centrul de recrutare.

Cu alte cuvinte, evitarea procedurii nu va mai fi o opțiune.

De ce face Germania acest pas

Noul sistem militar face parte din planul ministrului Apărării, Boris Pistorius, care urmărește revitalizarea Bundeswehr, în contextul amenințărilor de securitate tot mai mari din Europa.

În prezent, armata germană numără aproximativ 183.000 de militari, însă obiectivul este ca până în 2035, efectivele să ajungă la 270.000 de soldați.

Ministerul Apărării a anunțat că, începând de la mijlocul lunii ianuarie, chestionarele vor fi trimise în mai multe valuri, iar aproximativ 54.000 de tineri vor primi lunar solicitări din partea Bundeswehr.

