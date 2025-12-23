Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române, evenimentul s-a petrecut la kilometrul 180 al autostrăzii A7, pe sensul de mers Focșani-Adjud. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, inclusiv pompieri din cadrul Secției Adjud, o ambulanță SMURD, o autospecială de descarcerare și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea au transmis că victimele erau conștiente și nu au fost încarcerate.

Traficul rutier a fost întrerupt pe sensul Focșani-Adjud, iar circulația a fost redirecționată temporar pe DN2, pe ruta ocolitoare Pufești-Adjud. Autoritățile au estimat reluarea circulației în condiții normale în jurul orei 14:00.

Accidentul a avut loc la scurt timp după deschiderea unui nou sector al Autostrăzii Moldovei, cu o lungime de aproximativ 50 de kilometri, care leagă municipiile Focșani și Adjud.

Cu această nouă deschidere, lungimea totală a Autostrăzii Moldovei (A7) ajunge la 195 de kilometri. Conectată cu A3, rețeaua de autostrăzi din regiune se extinde la aproximativ 240 de kilometri.

