Imagini rare cu mama lui Fuego. Motivul pentru care nu a putut să-i fie alături fiului la ziua de naștere

Vineri seară, Paul Surugiu, cunoscut publicului drept Fuego, a trăit momente extrem de emoționante pe scena Festivalului de la Mamaia, chiar în locul în care, în urmă cu 32 de ani, debuta în muzica ușoară românească. Artistul a fost sărbătorit de colegi și de public.

Chiar dacă vremea a fost ploioasă, iar spectatorii s-au protejat cu umbrele, Fuego a glumit: „Pe mine nu mă oprește o ploaie!”, continuându-și spectacolul fără întreruperi. Printre invitații speciali s-au aflat artiști de prestigiu ai muzicii ușoare românești, iar atmosfera a fost una de sărbătoare.

Fuego a împlinit 49 de ani pe 23 august

Un moment emoționant a avut loc la miezul nopții, când artiștii invitați și publicul i-au cântat „La mulți ani!” artistului, care a împlinit 49 de ani pe 23 august. Mama lui Fuego, doamna Eugenia – nu Irina Loghin, cum au crezut unii dintre fani – a urmărit recitalul de acasă, la TVR 2, fiind internată în spital pentru o operație la picior.

„Mi-am celebrat ziua de naștere pe scenă, în direct, în fața publicului de acolo, dar și a celor care au urmărit de acasă! M-am simțit iubit și prețuit pentru munca mea, pentru ce sunt, pentru ce ofer oamenilor!

Eu nu fac niciodată mare caz de statutul meu! Nu sunt vedetă, sunt artistul care iubește oamenii și iubește să fie pe scenă și să realizeze proiecte grandioase, așa cum a fost și cel de la Mamaia. A fost un maraton la care s-a muncit mult, de mai bine de două luni.

Deși publicul vede doar momentul respectiv, în spate e o muncă titanică. Din iunie pregătim orchestrații, idei, duete, partea vizuală, efecte, tot!”, a declarat Fuego pentru Click!.

