Imagini rare cu mama Mădălinei Ghenea. Constanța și-a însoțit fiica la tribunal, în Italia

Mădălina Ghenea, celebra actriță și model român, a fost văzută la tribunalul din Milano însoțită de mama sa, Constanța, într-un moment dificil pentru vedetă. Motivul vizitei a fost continuarea procesului împotriva bărbatului de 45 de ani care a hărțuit-o. Prezența mamei sale i-a oferit sprijin moral și emoțional în timpul audierilor, într-o perioadă încărcată și stresantă pentru Mădălina.

Aceasta nu este prima dată când vedeta a demonstrat cât de importantă este familia pentru ea. Constanța a fost alături de fiica sa în momente esențiale, iar sprijinul ei a fost esențial pentru a face față presiunii procesului.

„Nu am artiști în familie, dar am o mamă care asta a visat pentru mine și care mi-a dat-o mereu ca exemplu pe Sophia Loren”

Mădălina Ghenea, originară din Slatina, are o pregătire artistică impresionantă: a urmat cursuri de balet timp de 7 ani și a studiat pianul în paralel, fiind absolventă a Colegiului Național „Ion Minulescu”. Cariera ei internațională ca model și actriță a adus-o în lumina reflectoarelor, dar în momente precum cel de la tribunal, familia rămâne un punct de sprijin de neprețuit.

„Mergeam la Şcoala de Arte. Am crescut în Şcoala de Arte. Profesoara mea de balet, care mi-e tare dragă, m-a sunat chiar acum câteva zile. Eu am făcut balet şi puţină pictură, canto, pian, mama m-a vrut artistă… Nu am artişti în familie, dar am o mamă care asta a visat pentru mine şi care mi-a dat-o mereu ca exemplu pe Sophia Loren. Toată viaţa mea am crescut cu acest exemplu. Şi nu am mai găsit până în ziua de azi o divă ca ea. Nu găsesc printre actriţe pe cineva atât de complet ca om şi ca artist… I-am citit cartea, o am aici, vreau s-o semneze!”, a povestit Mădălina Ghenea.

