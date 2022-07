Astăzi, 19 iulie, Ilie Năstae împlinește vârsta de 79 de ani. Fostul mare jucător de tenis a fost căsătorit de 5 ori și are cinci copii.

La un an de la divorțul de Ilie Năstase, Brigitte și-a refăcut viața alături de Florin Pastramă pe care l-a cunoscut în cadrul show-ului de la PRO TV, „Ferma vedetelor”. Prezentă la un eveniment monden, vedeta a fost întrebată în ce relații a rămas cu fostul soț.

„Fiecare cu viața lui. Nu avem niciun fel de relație. Ca și cum nu s-a întâmplat. Fiecare are căsnicia lui, se luptă pentru căsnicia lui și asta e! Așa stau lucrurile”, a declarat, pentru FANATIK, Brigitte Pastramă.

Chiar dacă relația lor a fost plină de certuri, fosta soție a lui Ilie Năstase spune că îl va respecta mereu pe acesta. „Ne salutăm și ne respectăm. Și cel mai mare respect este atunci când nu te bagi în viața partenerului tău de viață, cred eu. Mă bucur pentru fericirea lui”, a spus Brigitte Pastramă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Brigitte, acuzații grave după divorțul de Ilie Năstase

După despărțirea de Ilie Năstase, Brigitte a făcut declarații neașteptate despre acesta. Ea îl acuza pe fostul jucător de tenis că a înșelat-o, dar și că ar fi fost agresiv cu ea.

„S-a purtat urât cu mine și mi-a făcut ce mi-a făcut. De aia mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat. Eu nu am văzut diferența de vârstă. Eu m-am îndrăgostit de el. Pentru mine a fost ca un zeu, după bătăile pe care mi le dădea Ovidiu. Ilie a pierdut în fața mea pentru că m-a înșelat și nu a fost corect cu mine.

Și am vrut să mă răzbun. Iar eu de aia m-am purtat urât cu el. Nu există compromis. Eu puteam să fiu fericită și să am totul. Dar eu am lăsat totul pentru că nu am vrut să fie compromis. Am știut că e așa, dar am crezut că se va schimba pentru mine și se va pocăi pentru mine”, a declarat Brigitte Pastramă la Antena Stars.

Urmărește-ne pe Google News